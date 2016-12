Confira pesquisa inédita sobre violência sexual contra as mulheres no Brasil

Os entrevistados consideram como violência sexual as seguintes situações:





96% - Praticar algum ato sexual com um homem sob ameaça

94% - Ser encoxada ou ter seu corpo tocado sem a sua autorização

93% - Praticar algum ato sexual sem consciência

96% - Ser forçada a praticar algum ato sexual com um superior

96% - Ser forçada a fazer sexo sem vontade

92% - Ser beijada a força

Fonte: Pesquisa Instituto Patrícia Galvão/Locomotiva "Percepções e comportamentos sobre violência sexual no Brasil"

A pesquisa perguntou também o que costuma acontecer com uma mulher que denuncia que sofreu violência sexual:



73% - Acreditam que as mulheres são julgadas pelas pessoas

28% - Afirmam que a mulher que denuncia é considerada culpada

54% - Consideram que as mulheres não são levadas a sério

77% - Pensam que as vítimas não costumam denunciar o agressor

