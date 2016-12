Mostra de Curtas Metragens aborda aspectos da cultura, memória, economia e meio ambiente de São Desidério

Como parte das ações do Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental da PCH Sítio Grande, a Synergia Socioambiental em parceria com a Faculdade São Francisco de Barreiras (FASB) e apoio da Prefeitura Municipal, realizou na noite desta quinta-feira, 08 no Centro Cultural Celso Barbosa, uma mostra de cinema de curta metragem, com a exibição de documentários sobre o Reisado do distrito de Sítio Grande, a Mandiocultura do povoado de Cabeceira Grande e o Rio das Fêmeas da localidade de Derocal, importantes patrimônios materiais e imateriais do município.A produção dos curtas, faz parte do Projeto Cena Ambiental Estética Interiorana e destaca alguns aspectos da ecologia, memória, economia e cultura do município. Os temas foram escolhidos nas oficinas realizadas nas comunidades atendidas pelo Programa de Comunicação Social e Educação. Estudantes, representantes da FASB, secretários municipais, professores e personagens dos documentários assistiram aos filmes.'Mandiocultura', o primeiro filme exibido, tratou sobre a produção da mandioca, sendo a principal atividade econômica da comunidade de Cabeceira Grande, foram destaques alguns aspectos relevantes, como a técnica da produção da farinha, do ato de plantar até o produto final, a farinha e derivados. Assim como as relações interpessoais cultivadas na ‘feitas’ de farinha. Os personagens relataram os avanços aos longo dos anos e relembraram como era a produção no passado.'Eu sou Reisado', foi o nome do segundo filme, que tratou sobre a Folia de Reis, importante manifestação cultural passada de geração à geração no distrito de Sítio Grande. É um auto popular natalino de evocação que relembra a visita dos três reis magos ao menino Jesus. Na tradição local, os cantadores de reisado ou foliões, munidos de instrumentos de percussão, fazem paradas pelas casas, muitas ornamentadas com presépios ou mais popularmente conhecidas como “lapinhas”, onde fazem cantorias e roda de samba em troca de comida e bebida.Terceiro filme 'Nosso Rio, Nossa História' teve como principal personagem, o Rio das Fêmeas, abordando a relação dos habitantes do povoado de Derocal com o majestoso rio, assim como suas ações cotidianas. Os depoimentos marcados de emoção trataram acerca da importância do rio para as comunidades ribeirinhas e para a sobrevivência daquela gente.Satisfeita com o resultado, a representante da Synergia Socioambiental, Simone Lopes Antunes Prandini, agradeceu a participação de todos, a parceria e apoio dado para a execução dos filmes. "O Programa de Educação Ambiental é uma medida mitigadora que visa contribuir com o quadro social de comunidades vulneráveis influenciadas pelos empreendimentos, utilizando metodologia participativa e técnicas educativas para empoderar os grupos sociais afetados, visando possibilitar a participação cidadã. Ao longo do ano, realizamos oficinas e palestras nas comunidades; e com esta apresentaçao dos filmes, culminamos as atividades de 2016, valorizando as manifestações culturais desta terra e seu povo", destacou.Ao final houve uma apresentação do Grupo de Reisados do distrito de Sítio Grande, com uma roda de samba e muita animação.Texto: Adinete BatistaFotos: Rodney Martins