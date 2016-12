Estudo destaca concentração de terras no Brasil

No Brasil, menos de 1% dos proprietários agrícolas possui 45% área rural do país. Os homens estão à frente de 87% dos estabelecimentos, representando quase 87% dos estabelecimentos, representando quase 95% das propriedades rurais. As grandes fazendas com mais de mil hectares concentram 43% do crédito agrícola. Mas são os pequenos que respondem por mais de 70% da produção de alimentos.O estudo que mostra que no Brasil há muita terra para pouco proprietário foi assinado pela Oxfam, rede global de ONGs que define seu perfil de atuação pela luta contra a pobreza e a desigualdade em mais de 90 países. Batizado de "Terra, Poder e Desigualdade na América Latina”, o relatório compara o cenário da concentração de terra em 15 países da região.No Brasil, o estudo foi feito por pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB) e levou em conta o Centro Agropecuário do Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 26Ò6, o sistema de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Lacra), informações da Comissão Pastoral da Terra (CFT) e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, entre outros.“Uma das mensagens principais do relatório é que se a América Latina é uma das regiões com maior desigualdade do mundo, essa desigualdade tem como um de seus pilares a concentração de terras”, diz Katia Maia, diretora-executiva da Oxfam Brasil. “O modelo da concentração de terras reforça a desigualdade, que se retroalimenta no acesso a recursos financeiros e tecnológicos.”Pelo estudo da Oxfam, as propriedades de até 10 hectares ficam com 39,8% dos contratos de financiamento, que significam menos de 7% do volume de dinheiro. As propriedades acima desta linha de corte tem 0,9% dos contratos de financiamento e 43,6% dos recursos.Dados do Incra e da Procuradoria-Geral da Fazenda indicam que, em 2015, havia 4.013 propriedades com dívidas acima de R$ 50 milhões cada. Um universo de 729 proprietários tinha 4.057 imóveis rurais. “A dívida total desse grupo . de pessoas chegava a R$ 200 bilhões em 2015”, diz Katia Maia. “Calculamos que 200 mil pessoas poderiam ser assentadas se os devedores pagassem suas dívidas”, diz ela, a “título de ilustração.”O Brasil está em quinto lugar em termos de concentração de terras da região. Ainda pior é a situação do Paraguai, Chile, Venezuela e Colômbia. O país com melhor cenário é a Costa Rica.“Concentração de terra também significa concentração de recursos naturais”, destaca a diretora da Oxfam. “Precisamos enfrentar esta desigualdade que, ano a ano, prejudica o desenvolvimento sustentável e o combate à pobreza não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina”, disse ela, em nota divulgada à imprensa.O estudo da Oxfam cita, como um município que está entre os 1% de maior atração fundiária. Ali, as grandes propriedades ocupam 75% da área total dos estabelecimentos.Fonte: Valor Econômico