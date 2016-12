Fiéis celebram 45 anos de Nossa Senhora da Conceição como padroeira da Bahia

Os devotos de Nossa Senhora da Conceição da Praia, na Bahia, participam hoje (8) de celebrações em homenagem à padroeira do estado, em Salvador e cidades do interior. Segundo a Arquidiocese da capital, oito missas serão celebradas, durante o dia, na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio.



Padre Valson Sandes, da Arquidiocese de Salvador, conta que a imagem de Nossa Senhora da Conceição chegou à cidade na mesma embarcação do fundador português, Tomé de Souza, em 1549. A imagem original continua na Basílica, que fica em frente ao mar, na Cidade Baixa. Por isso, convencionou-se o culto a Nossa Senhora da Conceição da Praia.



Inicialmente, uma capela foi construída no local, por ordem do então governador do Brasil, Tomé de Souza. Desde a época, as celebrações à santa já ocorriam, em menor proporção. A Basílica dos dias de hoje passou por várias etapas de construção que duraram, segundo o padre Valson, cerca de 300 anos. Em 1938, foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).



No dia 8 de dezembro de 1854, o papa Pio IX proclamou o dogma “da Imaculada Conceição de Maria” e, por isso, a data ficou instituída para as principais celebrações à santa da Igreja Católica. O padre Valson conta que, há 45 anos, Nossa Senhora da Conceição da Praia foi considerada padroeira da Bahia pelo papa Paulo VI. Como cada município tem autonomia para definir o calendário, algumas cidades, além de Salvador, decretaram feriado no dia de hoje.



Procissão



Um dos pontos altos das homenagens à Nossa Senhora da Conceição da Praia, em Salvador, é a procissão no bairro do Comércio, para a qual o padre Valson estima cerca de 30 mil fiéis. Tradicionalmente, a caminhada leva o andor com a imagem da santa, além das imagens de São José e do Menino Jesus. Todos os participantes, inclusive os membros da paróquia, seguem o andor enquanto acompanham o trio elétrico levado pelo coral da Basílica.



“O que os fiéis mais pedem, pelo que a gente percebe, é que Nossa Senhora olhe pelas famílias. Percebo muito uma troca de olhar deles com ela, e sempre esse desejo de que ela olhe por nós, pelos nossos filhos, nossos cônjuges, pelo nosso emprego. Vejo sempre essa relação de mãe e filhos, de pedidos com muita fé. As pessoas chegam diante da imagem de Nossa Senhora, olham por ela, se emocionam e pedem pelo bem dos seus familiares”, afirma o padre.



“Eu peço que Nossa Senhora nos ajude, para que a nossa Bahia não passe mais por tanta privação. Que tenhamos mais honestidade, mais empregos e oportunidades. Peço muito a Nossa Senhora que nos ajude e nos leve para o caminho do bem, nos mostrando Jesus, que fez sempre o bem”, acrescenta.



Celebrações



Na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, as missas ocorrem às 5h, 6h e 7h. Às 8h, será a missa solene, presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger. Depois, seguem outras celebrações às 11h30, 12h30, 14h30, 15h30 (pelos idosos e enfermos) e 18h (missa da amizade).



Além da igreja principal, onde fica a imagem original da Conceição da Praia, vinda de Portugal, outros bairros de Salvador fazem celebrações em homenagem à santa, nas paróquias que levam o nome dela.



Na Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Itapuã, o dia começa com alvorada e ofício de Nossa Senhora, seguido da primeira missa solene, às 7h. Outras missas ocorrem às 10h e às 15h. Às 16h, os moradores seguem em procissão pelas ruas do bairro, com encerramento dos festejos às 18h. Nesse horário haverá missa solene presidida pelo bispo auxiliar dom Estevam dos Santos Silva Filho, na Praça Matriz.



Além de Itapoã, os bairros da Lapinha, Periperi, Valéria e Tororó terão programação intensa pelos festejos da padroeira da Bahia. Alguns municípios também têm Nossa Senhora da Conceição como padroeira e decretaram feriado hoje, a exemplo de Governador Mangabeira e Sapeaçu. Nessas cidades, a celebração será especial, com missas, procissões e fogos de artifício.



