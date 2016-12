Brasileiro pode empobrecer por 4 anos consecutivos pela primeira vez

A renda média do brasileiro corre o risco de cair por inéditos quatro anos consecutivos se o crescimento do país em 2017 for muito baixo.Segundo projeção do Bradesco, a economia deverá se expandir 0,3% no ano que vem. Caso esse cenário se concretize, o PIB per capita encolherá perto de 0,5%, de estimados R$ 28.064, em 2016, para R$ 27.934, em 2017 (descontada a inflação). O cálculo da instituição considera um aumento de 0,8% da população no próximo ano.A reportagem é de Érica Fraga, publicada por Folha de S. Paulo, 05-12-2016.A renda per capita é considerada medida importante da trajetória de prosperidade ou empobrecimento de um país por mostrar o quanto sua produção evolui em relação ao número de habitantes.O PIB pode crescer a um ritmo que parece elevado, mas que, na prática, é insuficiente para aumentar a riqueza média da população, caso ela esteja se expandindo ainda mais rapidamente.Em 2014, a economia teve crescimento modesto de 0,5%, mas o PIB per capita encolheu 0,4% por causa da expansão populacional de 0,9%.Desde então, com a recessão, a renda média vem encolhendo mais de 4% ao ano.A expectativa era que essa tendência fosse revertida em 2017, com uma expansão da economia próxima a 1%.Mas indicadores recentes mostram que a saída da recessão deve ser mais lenta do que o esperado, o que pode fazer o PIB crescer menos e levar a uma nova contração da renda por habitante.Segundo os dados do Bradesco, se isso ocorrer, será a primeira queda do PIB per capita por quatro anos seguidos desde, pelo menos, 1901, com um recuo total de 9,5% no período (descontada a inflação).Esse resultado ainda seria menor que a diminuição de 12,6% da renda média do brasileiro durante a recessão que se estendeu entre 1981 e 1983.Mas a sensação negativa da crise atual para a população pode estar sendo mais intensa porque o recuo da renda foi acompanhado por um salto forte e rápido do desemprego.Entre 1981 e 1983, a taxa de desocupação passou de 5,6% para 6,4%, ante um aumento de 6,8% para 11,8% nos últimos dois anos.", diz Igor Velecico, economista do Bradesco.Para José Márcio Camargo, professor da PUC-Rio e economista-chefe da Opus Investimentos, o grande aumento da desocupação em um período muito curto de tempo é, em parte, explicado pela subida contínua do salário mínimo nos últimos 15 anos.e", diz.Além de a oscilação do PIB per capita ser um indicador importante, seu patamar em termos absolutos possui ligação com medidas de desenvolvimento, como a qualidade da educação e da saúde.Mas há outros dados que precisam ser considerados. O Brasil, por exemplo, tem um nível de renda considerado médio, mas um grau de desigualdade ainda alto entre as pessoas.Essa disparidade caiu na última década, mas a crise praticamente freou esse processo.Segundo o economista Marcelo Neri, professor da FGV, o brasileiro está devolvendo parte dos ganhos de renda que teve nos anos anteriores à recessão.Fonte: http://www.ihu.unisinos.br/