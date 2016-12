Projeção para inflação cai para 6,69%; piora estimativa para o PIB

A execução da dívida trabalhista e os entraves na Justiça A execução trabalhista, que tem início quando houver condenação normalmente transitada em julgado ou ainda de forma provisória ou quando um acordo não for cumprido, é a fase do processo em que se determina o cumprimento do que foi decidido pela Justiça. E também engloba, inclusive, a cobrança forçada feita a devedores para garantir o pagamento de direitos dos trabalhadores. Porém, satisfazer o crédito do reclamante que... Fidel e seu legado O falecimento do líder histórico da Revolução Cubana causou profunda dor e consternação ao povo da Ilha revolucionária e a todos os povos amantes da paz, da liberdade, da justiça e do progresso social. A todos os anti-imperialistas. A todos os que se batem nos quatro cantos do mundo por... O falecimento do líder histórico da Revolução Cubana causou profunda dor e consternação ao povo da Ilha revolucionária e a todos os povos amantes da paz, da liberdade, da justiça e do progresso social. A todos os anti-imperialistas. A todos os que se batem nos quatro cantos do mundo por... As manifestações de 4 de dezembro Esta chamada para o domingo – 4 de dezembro – mais uma manifestação de rua. Os movimentos que participaram da campanha pelo impeachment de Dilma Rousseff agora se insurgem contra as alterações feitas pelos deputados no projeto das dez medidas contra a corrupção. Desta vez,... Esta chamada para o domingo – 4 de dezembro – mais uma manifestação de rua. Os movimentos que participaram da campanha pelo impeachment de Dilma Rousseff agora se insurgem contra as alterações feitas pelos deputados no projeto das dez medidas contra a corrupção. Desta vez,... A reforma trabalhista no STF e o equilíbrio entre os poderes A Constituição Federal de 1988 traz a regra logo em seu artigo 2º: "São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário". O princípio da separação dos poderes, a clássica formação tripartite fundamentada por Montesquieu, é um dos mandamentos básicos do ordenamento constitucional brasileiro, responsável por garantir às instituições o seu funcionamento com... Brasil: o País do "nem tanto" No Brasil ninguém se assume de direita, mas somos quase todos de centro esquerda. Aqueles educados que se assumem de esquerda, acrescentam o "mas nem tanto." Queremos construir um país de estrutura moral sólida, curtindo as leis à risca, "mas nem tanto”. Desejamos e protestamos... No Brasil ninguém se assume de direita, mas somos quase todos de centro esquerda. Aqueles educados que se assumem de esquerda, acrescentam o "." Queremos construir um país de estrutura moral sólida, curtindo as leis à risca, "”. Desejamos e protestamos... Mais Artigos