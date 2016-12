Conta-petróleo pode ter primeiro superávit da história em 2016

A conta-petróleo, que registra as exportações e importações brasileiras de petróleo e derivados, está superavitária em US$ 416 milhões no período de janeiro a novembro. O resultado reforça a possibilidade de ocorrer, em 2016, o primeiro superávit anual da conta na história. As informações foram divulgadas hoje (1°) pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.No mês de novembro, houve saldo positivo de US$ 531 milhões. É o quarto superávit mensal consecutivo, além de outros dois em meses isolados. Além disso, o saldo positivo no acumulado do ano é inédito se descartado um superávit em janeiro, em que o resultado mensal equivale ao acumulado. Segundo o secretário de Comércio Exterior, Abrão Neto, a queda nos preços internacionais do petróleo, a alta nas exportações e a crise doméstica explicam o movimento.”, afirmou.Segundo dados do ministério, as exportações de petróleo e derivados aumentaram 53% em novembro em relação ao mesmo mês de 2015. De janeiro a novembro, houve queda de 19% na comparação com igual período do ano passado. O cálculo é feito pela média diária (valor negociado por dia útil).O secretário falou sobre a conta-petróleo em entrevista para comentar os resultados da balança comercial em novembro. A diferença entre as exportações e as importações brasileiras ficou positiva em US$ 4,758 bilhões no mês passado. No acumulado do ano, há superávit de US$ 43,282 bilhões. Os dois resultados são os maiores para os períodos desde o início da série histórica, em 1989.”, declarou Abrão Neto. O superávit em 2016 pode superar o recorde histórico registrado em 2006, quando a balança encerrou o ano positiva em US$ 46,5 bilhões.Contribuíram para o saldo positivo de novembro as exportações de manufaturados (alta de 41,8% ante 2015), principalmente automóveis de passageiros, açúcar refinado e plataformas de petróleo, e também, as de semimanufaturados (alta de 21,3%), com destaque para ferro e aço e açúcar bruto. Os ganhos com as vendas externas de produtos básicos caíram 5,5% na comparação com novembro de 2015.No acumulado do ano, as vendas de semimanufaturados cresceram 5% e as de manufaturados, 2,1%. As exportações de básicos, por sua vez, registram queda de 9,6% no período. Isso puxou as exportações em geral para baixo. Há queda de 3,3% de janeiro a novembro de 2016 em relação a igual período do ano passado.”, disse o secretário de Comércio Exterior.Da Agência Brasil