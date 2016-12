Ensino médio de Temer expurga aluno pobre e fortalece cursinhos, afirma Dieese

A reforma do ensino médio contida na Medida Provisória (MP) 746, em análise no Congresso, parte de uma leitura equivocada da realidade dos jovens que cursam ensino médio ou que já foram excluídos da sala de aula. A avaliação é do coordenador de educação e comunicação do Dieese, Fausto Augusto Junior, a partir de levantamentos para a nota técnica As transições escola-trabalho: alguns apontamentos para o debate sobre a reforma do ensino médio, lançada esta semana.A reportagem é de Cida de Oliveira, publicada por Rede Brasil Atual - RBA, 26-11-2016.De acordo com ele, todos concordam que o jovem não enxergue atratividade na escola – um dos argumentos mais usados pela secretária executiva do Ministério da Educação (MEC), Maria Helena Guimarães Castro, e outros integrantes da equipe do ministro Mendonça Filho. "", explica.E conforme destaca, a ampla maioria não trabalha em programas de aprendizes em grandes empresas. Estão em postos precários, com baixos salários, onde começam trabalhando sem preparo, geralmente no comércio, em consultórios ou mesmo como ajudantes de pedreiro.", destaca.A educação em tempo integral, defendida com unanimidade por especialistas, não é acompanhada por medidas necessárias para o acesso e permanência dos jovens nessa modalidade de ensino incentivada na MP, sobretudo os de família mais pobres. "Um dado surpreendente do levantamento do Dieese é que as meninas não são as que mais estão na escola. Segundo Fausto, a situação real é que, na verdade, elas são a maioria dos que não estão nem na escola e nem no mercado de trabalho. Uma boa parte é mãe, cuidando do filho pequeno, ou tem de cuidar de irmãos menores ou de ajudar a cuidar da casa, em trabalhos domésticos, enquanto a mãe trabalha fora. "."O coordenador do Dieese lembra ainda que o mercado de trabalho exige atualmente profissional com múltiplas competências e habilidades, que se adapte rapidamente a mudanças. "Essa formação rápida proposta, conforme ele, não vai facilitar a entrada no mercado de trabalho, que tem hoje "" – o que explica a alta rotatividade. "."Fausto defende a presença de todas as disciplinas no currículo, ao contrário do ministro Mendonça Filho. Semana passada, em congresso do Movimento Brasil Livre, em São Paulo, Mendonça afirmou não ver necessidade de um "".Nenhuma disciplina é aprofundada no ensino médio, mas introduzida, lembra Fausto. No caso de Física, o aluno tem a introdução de conceitos de mecânica, termodinâmica, eletricidade e energia. "."Conforme compara, é como quando vamos pesquisar na internet sobre uma doença que o médico disse que temos. Ou sobre o medicamento prescrito. "."Fausto critica também a transferência ao jovem dessa decisão, uma escolha muito prematura, segundo ele. Um estudo realizado na Bahia, ao longo de dois anos, concluiu, entre outras coisas, que o aluno que entra na formação profissional fez sua escolha baseada nas opções disponíveis. Ele escolhe em função do que existe. E não é verdade que vai ter gama ampla de opções: enquanto cursos de formação profissional oferecido na rede federal, por exemplo, tem de 1.800 a 2 mil horas, os propostos pela MP têm 600 horas.Ele adverte que essas mudanças, se implementadas, vão expurgar do ensino médio os alunos que mais necessitam dos estudos, que acabarão indo para a suplência. Outros, que ficarem nesse novo ensino médio, na hora de prestar vestibular ou prestar o Enem, só terão domínio dos conteúdos da área que escolheram. Os cursinhos então voltarão a ser fortalecidos depois de anos em busca de um mecanismo mais democrático de ingresso no ensino superior.Fonte: http://www.ihu.unisinos.br/