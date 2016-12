Temer vai a Chapecó para homenagear vítimas de acidente aéreo, diz governador

O governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, disse hoje (1°) que o presidente Michel Temer aceitou seu convite para visitar a cidade catarinense de Chapecó. Segundo ele, a visita será nesta sexta-feira (2). A cidade está comovida após o acidente aéreo que matou jogadores do time local, a Chapecoense. O governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, disse hoje (1°) que oaceitou seu convite para visitar a cidade catarinense de Chapecó. Segundo ele, a visita será nesta sexta-feira (2). A cidade está comovida após o acidente aéreo que matou jogadores do time local, a Chapecoense.

“Eu convidei o presidente Temer para visitar a cidade, e ele aceitou. A previsão é que ele chegue amanhã”, disse o governador após reunir-se com o presidente no Palácio do Planalto. Ele, no entanto, disse não saber se o presidente participará do velório das vítimas do acidente aéreo.

A previsão é de que o velório seja feito na Arena Condá, estádio da Chapecoense. O dia e o horário da cerimônia ainda não estão definidos, já que depende da liberação dos corpos e do transporte para o Brasil. A chegada dos corpos no município do oeste catarinense está prevista para amanhã. A cerimônia deverá reunir dezenas de milhares de pessoas que irão se despedir das vítimas, especialmente dos integrantes da delegação do clube alviverde.

A assessoria de comunicação da Presidência da República diz que "provavelmente" o presidente Temer irá à cidade como informado pelo governador.

Da Agência Brasil