Maior Réveillon do país terá música sem parar

Só no dia da virada, serão mais de 12 horas de festa e 15 minutos de queima de fogos. Serão 28 shows que irão aquecer baianos e turistas na Capital Oficial do Verão

Cinco dias de festa distribuídos em 28 grandes shows, mais de 300 artistas envolvidos, 50 horas de música, com atrações de renome nacional, realizados entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro. Esta é a maior festa de fim de ano do país, detalhada em coletiva de imprensa realizada hoje pelo prefeito ACM Neto, no Palácio Thomé de Souza. A Prefeitura preparou uma grade com artistas de diversos estilos musicais para agradar a todos os públicos, com a expectativa de receber cerca de 1,5 milhão de pessoas na Arena Daniela Mercury (Praça Cairu).



É o primeiro grande evento da Capital Oficial do Verão, que tem um calendário recheado com uma programação quente para a alta estação. E a festa está repleta de novidades este ano. Além do palco gigante, com equipamentos de som de altíssima qualidade, a cenografia em LED, cobrindo toda a estrutura, e uma iluminação técnica especial e composta com conteúdos digitas farão um show à parte que irá surpreender a todos. “Será, mais uma vez, o maior Réveillon do Brasil, e, com certeza, o maior de todos os tempos em Salvador. Nossa expectativa é reunir 1,5 milhão de pessoas em cinco dias de festa, 300 a mais do que ano passado, com música para todos os gostos, com a novidade de que no dia da virada teremos pelo menos 12 horas de música sem parar na Praça Cairu”, afirmou ACM Neto.



O prefeito disse que, com os patrocínios da Ambev, Bradesco e Avatim, além daqueles que ainda estão sendo negociados, a festa deve custar cerca de R$ 7 milhões, como no ano passado. ACM Neto destacou que espera mais uma vez um Réveillon seguro e sem registros de casos de violência. “Todos os órgãos de segurança já têm conhecimento desse calendário e com certeza trabalharão em conjunto para que tenhamos um Réveillon especialmente seguro para quem estiver curtindo em Salvador. Nunca tivemos um problema mais sério, com qualquer ocorrência de homicídio ou qualquer caso mais dramático porque todo mundo que entra tem de ser revistado no acesso à Praça Cairu, e isso será mantido”, acrescentou.



Duas atrações ainda estão em aberto para o dia 1º, uma após a virada, que será anunciada nos próximos dias, e outra antes do show de Daniela Mercury, escolhida pelo público através do desafio “Você diz quem toca”, numa parceria com a Skol. Os internautas poderão votar em uma das bandas integrantes do programa Bolsa Estúdio da Skol selecionadas num grupo de mais de 300. Entre as participantes estão Skanibais, Dona Iracema, Caian, Prince Addamo, Isbela e Os Renomados, MC Cdoze, Lívia Mattos, Neila Kadhí, CDR Style. A votação será pela internet através do site oficial do Réveillon Salvador 2017, no endereço www.viva2017.com.br. A banda que tiver mais curtidas fará parte da programação oficial da festa e tocará no palco principal nesse dia.



Tem mais: esse ano, além da queima de fotos de 15 minutos com acompanhamento musical, o público vai presenciar um show de laser e luzes diferente, com variação de cores e muita beleza na hora da virada. Vale lembrar que shows pirotécnicos também irão acontecer em outros pontos da cidade: Barra, Rio Vermelho, Amaralina, Jardim de Alah, Boca do Rio, Patamares, Itapuã, Cajazeiras, Boa Viagem, Santo Antônio Além do Carmo, Ribeira, Paripe, Periperi e nas praias de Paramana, na Ilha dos Frades, de Santana, na Ilha de Maré, e em Bom Jesus dos Passos.



O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, afirmou que a estrutura montada para a festa terá reflexos substanciais para a economia da cidade, com foco no turismo. “Colaborou muito para o sucesso a divulgação, no mês de junho, de grande parte das atrações. Isso fez com que as operadoras de turismo pudessem se organizar de forma antecipada. O lançamento, em São Paulo, do Verão de Salvador também fez com que nos posicionássemos como principal destino turístico do verão brasileiro. Festa em Salvador é coisa muito séria. Somos uma cidade da indústria sem chaminé, e todos esses produtos, a exemplo do Carnaval, Festival da Cidade, Festival da Primavera, têm contribuído para a economia", observou.



Sinta Salvador – A festa de fim de ano de Salvador será o palco da ativação da identidade olfativa da cidade em pontos estratégicos da Praça Cairu. A fragrância feita pela empresa Avatim, também patrocinadora do Réveillon, tem o objetivo de tornar os momentos dos soteropolitanos e turistas na cidade ainda mais inesquecíveis. A empresa desenvolveu a fragrância exclusiva “Xêro – Sinta Salvador”. O aroma representa a essência de Salvador e a identidade do soteropolitano, sua cultura, cores, sabores e a pluralidade. O aroma contém notas cítricas, amadeiradas e um leve toque de flores brancas.



“Sinta Salvador” poderá ser percebido em uma série de locais e ocasiões, a exemplo de hotéis, aeroportos, aviões, eventos e espaços públicos, fazendo com que o aroma se torne parte da cidade. Esse “xêro” vai ficar na cabeça de baianos e turistas, eternizando momentos vividos na Capital Oficial do Verão.



Música sem parar – Para esse ano, a festa vai ser ainda mais empolgante. Isso porque a música não vai parar na arena. Nos intervalos das bandas, o público poderá conferir apresentações de dois DJs por noite. A animação vai acontecer na Cabine Skol, e entre os nomes já confirmados estão Miss Cady e Mauro Telefunksoul.



Transmissão pela internet – Os cinco dias de festa do maior evento de fim de ano do país contarão com momentos que serão transmitidos ao vivo para todo o planeta através do Youtube. Vale lembrar que o canal é sinônimo de muita audiência, sendo a 2° maior plataforma de busca do mundo (atrás do Google somente), e mais de 30% de todo o seu consumo é de música, se tornando um espaço de lançamento de artistas em todo planeta. A transmissão será realizada via canal do Fit Dance, o que vai deixar a programação ainda mais animada, já que nos intervalos dos shows o projeto promete trazer coreografia das músicas do Verão.



Estrutura e serviços - Para proporcionar aos baianos e turistas conforto e segurança, a Prefeitura prepara uma megaestrutura para receber bem soteropolitanos e visitantes. O Réveillon Salvador 2017, organizado pela Saltur, contará com uma praça de alimentação e food trucks em pontos estratégicos com cardápio variado e pronto para atender a demanda de todo público. Também integram a relação de serviços oferecidos pelo município para a festa postos médicos, presença da Guarda Municipal, ordenamento do comércio de rua e fiscalização dos estabelecimentos, além de sanitários químicos, limpeza pública, iluminação, serviços de manutenção, de trânsito e transporte, com linhas de ônibus exclusivas, pontos de táxi e áreas para estacionamento. O Elevador Lacerda vai funcionar gratuitamente e ininterruptamente.



Salvador já é um dos principais destinos turísticos do país no período do Verão, ainda mais agora que se tornou oficialmente a capital oficial da alta estação. E a semana em que acontece a festa de fim de ano já é a segunda com maior número de turistas na capital, ficando atrás apenas do Carnaval. Além disso, sites de viagens apontam Salvador como a segunda cidade mais procurada para a virada do ano. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) informam que 60% dos quartos de hotéis já estão reservados para o período. A expectativa é de ocupação de mais de 95%.



Salvador conta com mais de 400 hotéis em atividade, com 40 mil leitos disponíveis ao público. Outro setor que comemora o sucesso do Réveillon nesse novo modelo implantado desde a virada 2013-2014 é o de bares e restaurantes. A estimativa é que, nessa época do ano, seja registrado incremento de 8 a 10% das vendas desse segmento na cidade, de acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), em sua seccional baiana. O comércio informal também espera crescimento nas vendas.



Confira a programação da festa:



28.12 (Quarta) - Quem abre o primeiro dia de shows é o Alavontê, com os clássicos autorais dos músicos que compõem a banda, além de sucessos da música baiana que marcaram história. Os músicos sobem ao palco às 18h. Logo depois é hora da cantora Anitta se apresentar. A terceira apresentação da noite é da musa Cláudia Leitte, que volta ao palco do Réveillon de Salvador. Bell Marques se apresenta em seguida e promete agitar a festa com todos os seus grandes sucessos. O sertanejo animado da dupla Simone e Simaria e o pagode da banda baiana É o Tchan encerram a noite.



29.12 (Quinta) - Rafa e Pipo fazem a festa do público trazendo muito axé para a arena Daniela Mercury. Após o show da dupla, a turma do BaianaSystem é quem traz toda sua originalidade para encantar os soteropolitanos e turistas. A terceira apresentação da noite fica por conta da banda Aviões do Forró. Após muito forró, a banda O Rappa, uma das mais queridas do público de Salvador, promete animar com seus sucessos. A galera da Timbalada e o cantor Lucas Lucco são os últimos a se apresentarem na noite, o que garante que a animação só acaba no último segundo de show.



30.12 (Sexta) - A festa vai começar com os meninos da Duas Medidas e, em seguida, com a dupla sertaneja Matheus e Kauan. A dupla Jorge e Matheus sobe ao palco logo após, trazendo seu romantismo e arrastando centenas de fãs para perto do palco. A musa Ivete Sangalo é a quarta atração da noite. O cantor Thiaguinho e Alok vão trazer para Salvador todo o estilo e balanço que os tornaram ícones nacional, cada um com seu estilo.



31.12 (Sábado) - A maratona da virada começa com Amanda Santiago, que leva todo seu axé e criatividade para o palco da arena. O cantor Wesley Safadão faz a festa ficar ainda mais empolgante com seus sucessos. A terceira apresentação é da banda de reggae Natiruts, que tem uma relação muito forte com o público de Salvador. As três últimas apresentações da noite serão Saulo, com toda sua musicalidade no momento da virada, Luan Santana e banda Psirico.



01.01 (Domingo) - A banda vencedora do “Você diz quem toca” escolhida pelos internautas abre o show do dia. Em seguida, a banda Avenida Sete chega esquentando o público para celebrar o pôr do sol. Logo depois a banda Olodum encanta com sua batida mundialmente famosa e seu contagiante samba-reggae. E, fechando o maior Réveillon do Brasil, a rainha Daniela Mercury fará um show inédito com a presença de grandes convidados. Essa é a 18° edição do projeto “Pôr do Som” com a rainha Daniela Mercury.



