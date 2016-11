Bahia ganha segunda edição da cartilha sobre regularização ambiental de propriedades rurais

Reforma do Ensino Médio: por que mudar? O país precisa de mudança. Isso é um fato inegável. Nossa constituição já data de quase 30 anos, e com certeza há coisas que antes eram vistas como positivas, que hoje não o são, e que carecem de revisão. Uma delas é a nossa educação. Apesar da maneira brusca com que foi apresentada a Medida Provisória que determina uma reforma no Ensino Médio das escolas brasileiras, particulares e privadas, essa.. Os tubarões e a indústria da sonegação Um dos problemas de “alta tensão” que os governos de forma covarde não atacam é a sonegação de impostos. Isso não é de agora, vem de décadas. E como nunca houve atitude nesse sentido, o que era para ser exceção passa a ser regra. Este é o nosso País, que por um lado, faz... Um dos problemas de “” que os governos de forma covarde não atacam é a sonegação de impostos. Isso não é de agora, vem de décadas. E como nunca houve atitude nesse sentido, o que era para ser exceção passa a ser regra. Este é o nosso País, que por um lado, faz... COM A PALAVRA RUI COSTA, ACM NETO E JAQUES WAGNER No tempo em que militava no movimento sindical juntamente com Daniel Almeida (PCdoB-BA), Rui Costa(PT-BA) e Jaques Wagner(PT-BA), costumávamos dizer que quando o patrão nos oferecesse alguma proposta era porque coisa boa não podia ser. Vinte e cinco anos se passaram e não vejo com bons olhos as propostas indecorosas e safadas vindas de parlamentares de todos os partidos (com a exceção do PSOL e REDE), que... Cenário político nacional vira lixão a céu aberto Ruim com Dilma, muito pior, com Temer. A recessão econômica se esparrama, com desemprego em marcha acelerada. A crise política se aprofunda. Dilma, pelo menos, tinha respaldo no voto popular. Michel Temer é espúrio e cercado de suspeitos, embrulhados com a Polícia e... Ruim com Dilma, muito pior, com Temer. A recessão econômica se esparrama, com desemprego em marcha acelerada. A crise política se aprofunda. Dilma, pelo menos, tinha respaldo no voto popular. Michel Temer é espúrio e cercado de suspeitos, embrulhados com a Polícia e... A necessidade da regulamentação nacional da vaquejada A mobilização social acerca da decisão que declarou inconstitucional a prática da vaquejada, exarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Estado do Ceará gerou diversos posicionamentos, tornando importante a discussão dos pontos controvertidos, bem como sobre a necessidade de regulamentação dessa atividade pelo âmbito Federal, estando ainda mais evidente após os acontecimentos referenciados. Sabe-se que... Mais Artigos