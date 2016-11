Boas notícias no Garantia-Safra



Dione Freitas é natural de Umarizal, Rio Grande do Norte. Engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), ela é mestra em Desenvolvimento e Meio Ambiente pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Trabalhou com agricultura familiar em comunidades e assentamentos do RN e, ao final de 2009, começou a trabalhar na Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário – atual Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) – na Coordenação Geral do Garantia-Safra.Na safra 2016/2017 foi mantido o mesmo valor e também foi mantida a mesma quantidade de cotas. São 1.350.000 cotas para os nove estados do Nordeste e Norte de Minas Gerais, distribuídas da seguinte forma entre os estados: Ceará – 350.000 cotas; Bahia – 345.000 cotas; Pernambuco – 160.000 cotas; Piauí – 150.000 cotas; Paraíba – 120.000 cotas; Minas Gerais – 70.000 cotas; RN – 65.000 cotas; Alagoas – 35.000 cotas; Maranhão – 30.000 cotas; Sergipe – 25.000 cotas. A divisão de cotas por estado é proporcional ao número de estabelecimentos familiares e a demanda dos municípios.Para aderir na safra 2016/2017, os agricultores familiares aportarão R$ 17 (dezessete reais); os municípios aportarão R$ 51 (cinquenta e um reais), por agricultor que aderir em sua jurisdição; os estados aportarão R$ 102 (cento e dois reais), por agricultor que aderir em sua jurisdição; e a União aportará mínimo de R$ 340 (trezentos e quarenta reais), por agricultor que aderir ao Garantia-Safra.Em 1º de julho de 2016 iniciaram as inscrições para a safra 2016/2017. Temos, no sistema Garantia-Safra, mais de 1 milhão de inscrição em 1.321 municípios. O prazo para adesão dos agricultores/as é de acordo com o calendário de plantio de cada estado. Até o momento, encerrou a adesão para o Estado de Minas Gerais. Lá houve adesão de 39.268 agricultores familiares de 106 municípios, um aproveitamento de 56% em relação as cotas solicitadas.O Garantia-Safra fundamenta-se em um arranjo institucional baseado na participação de agricultores familiares, municípios, estados e União. Além disso, baseia-se no controle social mediante participação de entidades da sociedade civil na homologação e reconhecimento dos beneficiários, realizado por seus representantes nos conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural –(CMDRS).O prazo para adesão de estados, municípios e dos agricultores está contemplado no calendário anual de inscrição, homologação e adesão do Garantia-Safra, aprovado pelo Comitê Gestor, a partir do calendário de plantio de cada estado. Se o estado ou o município não fizer adesão ao Garantia-Safra, o agricultor familiar não pode fazer adesão ao Garantia-Safra, ou seja, só é possível adesão do agricultor se houver adesão de estado e municípios.A quantidade de adesão de agricultores e municípios ao Garantia-Safra é crescente. Esta política iniciou na safra 2002/2003 com a adesão de poucos mais de 200 mil agricultores de 333 municípios. Na última safra, 2015/2016, houve a adesão de 977 mil agricultores aderidos de 1220 municípios do Nordeste e do Semiárido Brasileiro. Os estados com maior número de estabelecimentos familiares com perfil para participar do Garantia-Safra são os que apresentam maior quantidade de agricultores aderidos. O estado do Ceará e, mais recentemente, o estado da Bahia apresentam maior quantidade de adesão de agricultores.Na safra 2015/2016, o município que mais teve adesão foi Araripina, estado de Pernambuco. Houve a adesão de 6.364 agricultores e o pagamento da safra começou neste mês de novembro para esses agricultores. Na safra 2016/2017, só saberemos após encerrar as adesões e os procedimentos de verificação de perda.Sim. Desde da criação do Garantia-Safra até este mês de novembro de 2016, foram pagos mais de 5,4 bilhões de reais aos agricultores com perda comprovada.O Garantia-Safra tem como objetivo assegurar condições mínimas de sobrevivência aos agricultores/as familiares de municípios, sistematicamente, sujeitos a perda de safra em função da seca, situados no Nordeste e no Semiárido Brasileiro.Agricultores familiares com renda bruta familiar mensal de até 1,5 salário mínimo, excluídos os benefícios previdenciários rurais e que plantam entre 0,6 e 5 hectares das seguintes culturas: arroz, feijão, mandioca, milho, algodão ou outras definidas pelo órgão gestor que facilitem a convivência com o semiárido.Para falar sobre a importância do Garantia-Safra para agricultura familiar brasileira é preciso antes falar da quantidade de estabelecimentos familiares existentes no Nordeste e no Semiárido Brasileiro, bem como da marcante espacialidade e temporalidade das chuvas, típicas do clima semiárido, que afetam, sistematicamente, a renda dos agricultores que vivem naquela região.De acordo com o último Censo Agropecuário, metade dos estabelecimentos familiares brasileiros (mais de 2 milhões) está no Nordeste; destes, 1,5 milhão está no Semiárido Brasileiro. Esses estabelecimentos familiares estão em uma região marcada por frequentes e intensas secas não sendo raros, na história da região, anos seguidos deste fenômeno climático.Desta forma, o benefício é importante para agricultura familiar porque traz em sua concepção o reconhecimento de que a seca é cíclica, é previsível e que são necessárias políticas públicas permanentes (e não emergenciais) de convivência com o Semiárido; que o agricultor de mais baixa renda é, também, o mais vulnerável às condições climáticas típicas do Semiárido; que a responsabilidade das situações provenientes da seca deve ser assumida pelos três entes federativos, bem como pelo agricultor e as suas representações.No século XX foram registradas oito grandes secas, sendo a última entre os anos de 1998 e 1999, fator importante, mas não para justificar a indigência sobre a quase totalidade da população rural naquele período. 