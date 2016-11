Barreiras: saúde privada vai bem a detrimento da precarização da pública Editoria 24/11/2016 as 16:30 hEditoria Imprimir

Quando o setor público precariza seu atendimento e sua

estrutura faz com que o particular se empanturre dos recursos públicos do município, prova disso são os aparatos e as distorções de atendimentos que distinguem os setores.

Atualmente, a realidade de Barreiras é uma grande equiparação entre saúde pública e privada. Tanto que é comum em todas as cidades do país, desde quando a medicina deixou de ser um sacerdócio para se tornar num comércio de prestação de serviços, os interesses para que a saúde pública se torne de excelência não existem mais. Assim como no setor de educação, a saúde pública quanto pior, melhor para o setor privado que se estrutura com equipamentos com tecnologia de ponta.



O próprio Conselho Regional de Medicina, através do Código de Ética Médica, critica e condena essa prática: “A Medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser exercida como comércio”. O que precisaria ser questionado, até pelo próprio Conselho, seria a criação de algum tipo de legislação que coibissem donos de comércios médicos ou pessoas ligadas ao setor particular, trabalharem em unidades públicas de saúde. Se não, o que fazer com médicos que pacientes reclamam com razão. “Que interesse esses médicos têm que a saúde pública funcione com excelência se eles deixariam de empanturrar-se de ganhar dinheiro à custa da miséria de pessoas que precisam se tratar no setor público e não encontram atendimento?”, questionou o cidadão de um caso relacionado abaixo.



Se a saúde se insere na órbita dos direitos sociais constitucionalmente garantidos, os serviços fornecidos pelo setor público, sob a falsa promessa de saúde universal e gratuita, são na realidade um sistema redistributivista que conduz a população, como ovelhas, ao caminho da servidão. E, quem ganha com a péssima qualidade da Saúde pública em Barreiras, inclusive no atendimento, são as clínicas e consultórios particulares que se esbaldam de ganhar dinheiro à custa da miséria da população que tira de onde não tem para tratar seus familiares quando adoecem.





As clínicas particulares ganham uma dinheirama de recursos públicosdevido a precariedade de equipamentos da saúde pública em Barreiras.

Com relação à saúde pública do município, atualmente, as denúncias são várias, inclusive de que não tem médicos nos postos, que por si só estão em estado de precariedade. De acordo com relatos da população, o que se ouve é “quando a gente não consegue atendimento no HO nos mandam pro Eurico Dutra, chegando lá geralmente não tem médico à disposição. Nós fazemos o que? Vamos direto pra funerária?”, ironiza um paciente.



Em 2011, quando a ex-prefeita Jusmari Oliveira culminou a municipalização do Hospital Eurico Dutra, afirmou orgulhosa de que a unidade se tornaria retaguarda do HO. Puro engodo, os serviços ficaram ainda piores fazendo com que o HO ficasse mais abarrotado.



Barreiras, por ser cidade polo regional, está acometida de uma grande demanda de serviços públicos essenciais e indispensáveis para o dia-a-dia da vida dos cidadãos que residem no município e de tantos outros que residem em seu entorno. A saúde pública é um desses serviços. Porém, para atender essa demanda a cidade tem apenas uma unidade de atendimento de alta complexidade que se concentra no Hospital do Oeste (HO), uma unidade de saúde administrada pelas Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), que também atende outras especialidades médicas. Porém, sua realidade não satisfaz a demanda que é enorme, tanto que desde sua implantação tem crescido enormemente, talvez por isso haja tantos pacientes que reclamam do atendimento inverso ao das clínicas ou consultórios particulares.



Quando o setor público precariza seu atendimento e sua estrutura faz com que o particular se empanturre dos recursos públicos do município, prova disso são os aparatos e as distorções de atendimentos que distinguem os setores. O primeiro, além da demora ainda tem o atendimento que é péssimo, enquanto que o outro por ser caro está além das condições orçamentária da maioria das famílias. Nestes dois setores, o diferencial de atendimento do médico que, além de ser proprietário de consultório ou clínica, presta serviços nas unidades públicas de saúde, é absurdo. Segundo reclames de pacientes, a consulta deste médico quanto está de plantão num local de saúde pública é totalmente diferenciada se o atendimento acontecer em seu consultório particular. Pois, além da abordagem não ser a mesma, o tempo de atendimento é incomparável.





É como disse um cidadão em seu relato, o qual pediu para não ser citado. Segundo ele, no início deste mês quando regressou de uma viagem com a família do Paraná, estado onde foi visitar seus familiares, foi se consultar no Hospital do Oeste (HO) e o médico que o atendeu, nada simpático em tom de arrogância, lhe perguntou: “- o que você tem?” “- Doutor! Tive febre alta, minha garganta está doendo, parece até sintomas de gripe”, respondeu o cidadão. O médico que cabisbaixo estava, cabisbaixo ficou, sem examiná-lo ou ao menos encará-lo, rabiscou uma receita entregando-lhe em seguida. “- Pronto Doutor?”, indagou o cidadão. “Prontinho! É só seguir o que prescreve a receita”, resmungou o médico. O cidadão calado ficou calado se levantou e saiu indignado, é claro. Fora da sala rasgou a receita e jogou na lixeira do próprio Hospital. Teve que procurar uma clínica particular onde teve que desembolsar R$ 250 e, consequentemente, cerca de R$ 450 com exames clínicos. De acordo com ele, o que ainda não sarou foi sua indignação com o acontecido.



Casos assemelhados ao do cidadão acima são comuns acontecerem nas dependências das unidades públicas de Saúde do município. Outro agravante diz respeito ao atendimento nos finais de semana. Segundo algumas pessoas que procuraram o serviço de emergência nesses dias, dizem não ter encontrado médicos no plantão no setor privado e nem no público. A questão vem perdurando a tempo e, mesmo a população reclamando, nada é feito. Quando chega o final de semana os médicos se enclausuram em suas chácaras ou fazendas, retornam apenas na segunda-feira.



Frente a esse contexto, chega-se a algumas considerações incontestáveis. Dentre elas de que em Barreiras, ultimamente, é proibido pobre adoecer, principalmente nos finais de semana; de que com problema de saúde não se brinca, se alguém procura os serviços públicos de saúde é porque está necessitando e, outra de que são inadmissíveis as unidades de saúde, seja pública ou particular, funcionem apenas os dias úteis da semana e em horário comercial. Quem adoece precisa de tratamento, além disso, ninguém tem hora e dia marcado para aparecer. E por último, tirar proveito da situação crítica de qualquer cidadão que precisa da saúde e não a encontra, é crime de extorsão passiva.



No Brasil, o médico é o profissional em quem a população mais confia, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, a pedido do Conselho Federal de Medicina (CFM), divulgada na última quarta-feira (23), em Brasília. O que é natural, pois é o profissional que a exerce com seriedade e responsabilidade, porque cuida do bem mais precioso do ser humano que é a vida. Essa é a percepção de 26% dos brasileiros, que, em segundo lugar, colocam o professor (24% das menções) e o bombeiro (15%). No extremo oposto, aparecem os políticos (0,3%).



No entanto, não é isso que vermos nas clínicas e consultórios médicos particulares da cidade. Para o presidente do CFM, Carlos Vital, os resultados revelam que “apesar dos aviltamentos, das difamações da categoria médica e das deserções dos postulados morais por parte de poucos médicos, a população ainda preserva a outorga de crédito à imensa maioria da classe”.



Fica aí a dica para algum legislador ou qualquer autoridade do município que possa se interessar pelo assunto, se possível, criar uma lei que determine dias e horários de funcionamento das unidades de saúde do município, tanto públicas como particulares.



Por Tenório de Sousa

