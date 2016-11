Confiança do empresário do comércio aumenta pela sétima vez, diz CNC

A necessidade da regulamentação nacional da vaquejada A mobilização social acerca da decisão que declarou inconstitucional a prática da vaquejada, exarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Estado do Ceará gerou diversos posicionamentos, tornando importante a discussão dos pontos controvertidos, bem como sobre a necessidade de regulamentação dessa atividade pelo âmbito Federal, estando ainda mais evidente após os acontecimentos referenciados. Sabe-se que... O revolucionário movimento de "militontos" anuncia que quer endireitar o Brasil Nenhum movimento ou mobilização social nasce sem que algum tipo de apoio financeiro ou material possa existir. O chamado Movimento Brasil Livre (MBL) nasceu do mesmo modo, porém o que não se sabe na sociedade é quem de fato concretamente financiou um movimento de... Nenhum movimento ou mobilização social nasce sem que algum tipo de apoio financeiro ou material possa existir. O chamado Movimento Brasil Livre (MBL) nasceu do mesmo modo, porém o que não se sabe na sociedade é quem de fato concretamente financiou um movimento de... O improdutivo embate corporativo A semana começa com a tensão entre o Legislativo e o Judiciário em torno do projeto do pacote de medidas anticorrupção, em tramitação pela Câmara dos Deputados. Os pontos são a inclusão (ou não) de juízes, desembargadores e todos os membros do Ministério Público no... A semana começa com a tensão entre o Legislativo e o Judiciário em torno do projeto do pacote de medidas anticorrupção, em tramitação pela Câmara dos Deputados. Os pontos são a inclusão (ou não) de juízes, desembargadores e todos os membros do Ministério Público no... O mal que alguém me deseja pode me afetar? Muitas pessoas vêm conversar comigo e dizem que a vida não vai bem. Suspeitam que alguém esteja lhe desejando o mal. Parecem estar sendo dominadas por uma força que vem de fora e é negativa. Logo começam a suspeitar de muitas pessoas. O fato é o seguinte: pode existir alguém que não queira o nosso bem, ou melhor, que quer que o pior nos aconteça. Os corações humanos se movem nas intenções mais... Frei Betto: "Inquilino no governo, PT tomou chega para lá do dono da casa" Muita coisa mudou no cenário político do Brasil desde que o assessor de movimentos sociais Carlos Alberto Libânio, 72, o Frei Betto, lançou "A Mosca Azul". A obra, que mostrava a relação do Partido dos Trabalhadores com o poder, completou dez anos desde que foi... Muita coisa mudou no cenário político do Brasil desde que o assessor de movimentos sociais Carlos Alberto Libânio, 72, o Frei Betto, lançou "". A obra, que mostrava a relação do Partido dos Trabalhadores com o poder, completou dez anos desde que foi... Mais Artigos