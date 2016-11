BC cria comitê para tratar das relações do cidadão com instituições financeiras

O Banco Central (BC) criou um comitê para tratar de questões inerentes ao relacionamento do cidadão com as instituições do Sistema Financeiro e com o BC.

O Comitê para Assuntos de Relacionamento do Cidadão com o Sistema Financeiro e com o Banco Central (Comitê do Cidadão) será integrado por chefes de unidades do BC relacionadas a assuntos de interesse do cidadão: relacionamento institucional e cidadania; atendimento institucional; educação financeira; supervisão; meio circulante e ouvidoria.

O grupo se reunirá ordinariamente ao menos uma vez a cada trimestre e apresentará aos diretores das áreas envolvidas relatório semestral de suas atividades, com indicação das sugestões de melhoria do relacionamento do cidadão com as instituições do Sistema Financeiro e com o Banco Central.

O BC também anunciou a criação da Política de Relacionamento do Banco Central com o Cidadão e Partes Interessadas (organizações ou indivíduos que se relacionam com o BC e com o Sistema Financeiro Nacional, com atuação em temáticas afetas ao cidadão). Segundo o BC, a política tem o objetivo de garantir a efetividade do relacionamento do Banco Central com a sociedade, por meio da oferta de serviços, do diálogo e da prestação de contas, como fator indispensável à satisfação do interesse público, à promoção da cidadania e ao cumprimento da missão institucional.

Da Agência Brasil