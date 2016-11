Notícias Destaque NOTÍCIAS DO DIA... “A punição para o crime de corrupção no Brasil é uma piada de mau gosto, acaba compensando” Editoria 22/11/2016 as 16:26 hEditoria Imprimir VALE APENAS CONFERIR DE NOVO - ENTREVISTA POSTA NO DIA 10/09/2015







Foi como opinou o procurador da República em Barreiras,

Dr. João Paulo Lordelo, quando questionado, em entrevista exclusiva

ao Novoeste, se o crime de corrupção compensa no Brasil. O procurador

ainda acrescentou que em muitos casos as brechas existentes nas

leis fazem com que haja tanta impunidade a quem comete o

crime de corrupção no país.

O Ministério Público Federal (MPF) lançou recentemente a a campanha “10 Medidas Contra a Corrupção”, com sugestões que objetivam transparência, prevenção, eficiência e efetividade na aplicação dos recursos públicos no país. Com isso, convoca a sociedade para apoiar e defender tais medidas a ser conclamadas pelo Congresso de forma que promova alterações estruturais e sistêmicas necessárias para prevenir e reprimir a corrupção de modo adequado.

No entanto, precisa-se colher assinaturas para que essas dez medidas deem origem a um projeto de lei de iniciativa popular, visam exatamente tornar a corrupção um crime de alto risco, que seja altamente punido, e que o dinheiro desviado seja devolvido aos cofres públicos.



Assim, para saber mais sobre as “10 Medidas Contra a Corrupção”, bem como tem sido a atuação do MPF no combate à corrupção em Barreiras e região, a redação do Novoeste conversou com os procuradores Dr. João Paulo Lordelo e Dr. Paulo Santiago, respectivamente coordenador e distribuidor da Procuradoria da República em Barreiras. Nesta edição, veicularemos a entrevista com Dr. João Paulo Lordelo.



João Paulo Lordelo é natural de Salvador (BA), 29 anos, é ex-defensor público, graduado e mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Hoje é também professor universitário. Chegou a Barreiras em meados de junho do ano passado, atua nas áreas criminais, ambientais, direitos indígenas. Porém, é no combate à corrupção que tem mais operado.



Os municípios que estão sob a jurisdição da Procuradoria, além de Barreiras, são: Angical, Baianópolis, Brejolândia, Buritirama, Canápolis, Catolândia, Cocos, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Feira da Mata, Formosa do Rio Preto, Ibotirama, Jaborandi, Luís Eduardo Magalhães, Mansidão, Muquém do São Francisco, Riachão das Neves, Santa Maria da Vitória, Santa Rita de Cássia, São Desidério, São Félix do Coribe, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato, Tabocas do Brejo Velho e Wanderley. A seguir, confira a entrevista.



Entrevista



Inicialmente, conte-nos em que consistem as “10 Medidas Contra a Corrupção”?



O projeto das “10 Medidas Contra a Corrupção” foi gestado dentro da força tarefa da Operação Lava Jato, inclusive alguns procuradores estão voltados unicamente para a operação, a qual vislumbrou uma janela para tratar do combate à corrupção no país.



Nós, procuradores federais, pensamos o seguinte: a corrupção é um câncer no país. A Lava Jato cuida de um câncer específico e é a partir dessa experiência que criaremos algumas medidas que possam auxiliar ao combate à corrupção em todo no país, não somente no caso da Petrobrás, mas também em outros.



Falamos em 10 medidas, mas se formos analisar cada uma delas se divide em outras submedidas. Formalmente, as dez medidas são projetos de lei de iniciativa popular. Então, o que o MPF está fazendo é colhendo assinaturas de pessoas que serão encaminhadas ao Congresso Nacional.



Essas medidas consistem no final das contas em projetos de iniciativa popular para alterar pontos específicos da legislação penal e processual para aperfeiçoar o combate à corrupção e diminuir a impunidade em nosso país, essa é a grande ideia.



Qual trâmite para que se transformem em lei?



Inicialmente precisamos reunir cerca de 1, 5 milhão de assinaturas. Este é o trâmite inicial para que sejam apresentadas ao Congresso, quanto mais assinaturas, maior impacto os projetos terão no Congresso Nacional.



Segundo a Constituição Federal “todo poder emana do povo”, e quando o povo de maneira expressiva apresenta um Projeto de Lei, isso gera uma pressão muito grande em nossos legisladores. A reunião de assinaturas quem está fazendo é o Ministério Público Federal através de suas Procuradorias. Qualquer um pode também consultar o formulário no portal: combateacorrupcao.mpf.mp.br, imprimir, preencher e encaminhar para sede da Procuradoria Federal em Barreiras.



Qual é a maior dificuldade em implementar as dez propostas do MPF?



A grande dificuldade nos projeto de lei de iniciativa popular é mobilizar a população. Infelizmente, o Brasil é um país de participação cívica ainda muito deficitária, pois as pessoas não costumam se interessar pelos assuntos que são públicos, apenas em assuntos particulares, só que a corrupção afeta tanto os direitos básicos das pessoas que imagino haver uma reação natural por parte delas contra esse tipo de crime.



Então, não é fácil mobilizar pessoas para que se conscientizem e percebam o quanto é importante mudar o país. Peço que leiam as medidas, que procurem conhecer e participem assinando o abaixo-assinado da campanha. A grande dificuldade não é a formalidade de encaminhar e sim, reunir pessoas em um país que é caracterizado pela inação das pessoas de modo geral.



O que o MPF tem feito para combater a corrupção em Barreiras e região?



O Ministério Público Federal atua em qualquer caso que envolva corrupção com verbas federais, ou seja, notadamente nos casos que envolvam agentes públicos e recursos federais, o que é muito comum. Todo município recebe recursos do governo federal para educação, saúde e outros. Nosso maior papel no combate à corrupção é investigar as denúncias que chegam ao MPF. Por isso a importância de interagir com a sociedade num todo, ou seja, que esses fatos cheguem até nós. Ao recebermos as informações, utilizamos todo o aparato legal que temos para apurar os fatos, desde sua autoria até processar criminalmente e por improbidade administrativa os responsáveis.



Essa ação ocorre em todos os municípios da região oeste que estão sob nossa jurisdição. A respeito dos procedimentos relativos algum ato relativo à suposta corrupção, vale dizer que em todos houve representação tanto de moradores ou de algum político. Inclusive, as denúncias podem ser feitas até mesmo por um veículo de comunicação ou por qualquer pessoa, inclusive pode ser anônima através do atendimento ao cidadão no portal do MPF.



Nosso trabalho é levar adiante aquilo que a própria população percebe e nos repassa. A grande maioria das denúncias vem da representação de alguém que teve contato com o caso, por isso não tem muitas testemunhas, o agente corruptor e o corrupto fazem um pacto de silêncio, além de que, geralmente, a corrupção ocorre às escuras, sem registros. Por isso, é importante que as denúncias que nos chegam sejam fundamentadas de algumas provas.



E quanto à demanda na região, é grande?



Temos uma demanda enorme. Claro que priorizamos as questões para que se evite a prescrição. Hoje, damos tratamento especial aos inquéritos policiais para maior celeridade dos mesmos, com isso, os resultados estão sendo bastante positivos. Estamos preocupados em controlar o acervo para que as coisas sejam feitas da maneira mais diligente possível, priorizando sempre os casos de modo a evitar a prescrição, e claro, tentando sempre que possível nos livrar das coisas que são inúteis, porque há também denúncias que não têm nenhuma relevância federal, sem nenhuma prova, e isso, chega ao final das investigações sem nenhum resultado.



Em sua opinião, qual é o remédio para combater a corrupção seja na esfera federal, estadual e municipal?



Existem medidas punitivas e educativas para se combater a corrupção. É algo que nasce do comportamento da pessoa de maneira diferenciada desde sua infância. O agente que se dedica a esse tipo de crime não entra nele de um dia para a noite, vem de uma educação voltada para a corrupção. Ela tem se proliferado porque, até então, no Brasil tem passado em branco, as pessoas têm se saído impunes. Porém, hoje o que temos vivenciado é um momento de transformação desse comportamento.



Então, o primeiro grande passo para que a corrupção no Brasil seja inibida é que não haja tanta impunidade. A Operação Lava Jato, por exemplo, muitas pessoas depositam esperança nela como uma ação que irá acabar com a corrupção, e isso não é verdade, ninguém no Ministério Público acha que ela vai acabar com a corrupção, mas será um marco para que não haja falta de punição, pois o grande desafio é acabar com tanta impunidade.



Em sua opinião, o crime de corrupção compensa no Brasil?



Atualmente no Brasil, compensa e isso, é o que estamos tentando mudar. O procurador Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa do Ministério Público Federal na Operação Lava Jato fala muito que a punição para o crime de corrupção no Brasil é uma piada de mau gosto, e por isso acaba compensando. Existe a frase, o crime não compensa, porém em muitos casos as brechas existentes nas leis fazem com que compense e é por isso que através das medidas que estamos adotando que queremos acabar ou pelo menos amenizar de forma que não haja tanta impunidade a quem comete o crime de corrupção no país.



Por que o Brasil chegou a esse estágio desenfreado de corrupção? Os brasileiros já se conformam com o crime?



Acho que, de maneira geral, existe no Brasil “a cultura do jeitinho” e isso acaba se desviando para o lado da corrupção. Infelizmente, existe uma ideia muito difundida de que devemos nos dar bem em tudo, isso começa no âmbito pessoal, desde quando se estaciona numa vaga para portador de necessidade especial ou de idosos, depois passa a se envolver com política onde corre dinheiro fácil na mão.



A pessoa que é corrupta, quando tem acesso a recursos públicos acaba construindo caminhos cada vez mais gravosos, daí a corrupção acaba se tornando uma grande bola de neve. Então, numa gestão pública o grande problema no Brasil é que existe uma educação que estimula a corrupção, em minha opinião esse é o primeiro grande problema. O segundo é a falta de fiscalização, principalmente no âmbito municipal. O Brasil é um país praticamente do tamanho de um continente, assim as dificuldades de fiscalizar tantos municípios. Porém, os órgãos de controle aos poucos têm melhorado porque a cada dia estão se municipalizando. Com isso, acho que a corrupção tende a reduzir no país e a ter um tratamento mais duro.



Recentemente, a revista Congresso em Foco fez um levantamento onde dos 500 parlamentares investigados desde 1988, somente 16 foram condenados pelo STF, o sr. acredita que a corrupção já está há muito tempo impregnada, o que gera o senso de impunidade?



Sem dúvida. Os primeiros registros de corrupção no país datam do início da colonização do Brasil. Então, a história brasileira é narrada de diversos atos de corrupção em todos seus momentos. Inevitavelmente, isso gera um efeito que transcende e repercute nos dias atuais.



O fato da corrupção existente no Brasil desde sua colonização parte da ausência do sentimento de coletividade do brasileiro, pois o mesmo não se identifica com quem tem o senso de alteridade, de pensar no próximo para se construir um país melhor pensando em seus filhos e netos. É um sentimento que transcende às questões de educação e tem uma raíz histórica muito forte.



A lentidão da justiça contribuiu para que se impere o senso de impunidade?



A lentidão em todos os graus de fiscalização, não só no momento do processo judicial, mas de uma maneira geral contribui para a impunidade porque gera o fenômeno da prescrição. Muitos atos de corrupção acabam prescrevendo por causa da demora, não é apenas um problema da justiça como se o erro fosse do judiciário. Temos no Brasil diversos juízes vocacionados que trabalham assoberbados e não são exatamente os responsáveis por essa demora, não há uma culpa do judiciário necessariamente, mas dentro de um conjunto de fatores que levam a impunidade, a demora do processo é um deles.



O sr. recebeu na última semana, alunos de uma escola de Barreiras, que apresentaram o projeto Diga Não Às Pequenas Corrupções, o sr. considera importante projetos dessa natureza?



Achei um projeto excelente. Sempre falo que existem dois valores que são essenciais quando se trata do tema corrupção: alteridade e igualdade.



As crianças ao realizar a campanha “Diga Não Às Pequenas Corrupções” perceberam isso. A corrupção começa já nos pequenos atos, principalmente quando não se pensa no próximo. Por exemplo, a criança que fura fila ou qualquer adulto que estaciona o carro numa vaga de idoso, que comete pequenos furtos ou delitos, acaba esquecendo que existe outra pessoa, a qual deve respeitar, senão perde-se um pouco a noção de alteridade e de igualdade diante da sociedade em que se está inserido.



Assim, não podemos cobrar atitude de um corruptor se nós somos corruptos. A percepção disso na juventude é muito importante, até porque como disse antes, a corrupção vem de uma educação voltada para o crime, ninguém nasce criminoso, as pessoas se transformam em criminosos e corruptos no decorrer de suas vidas porque se educam e associam a esses hábitos. Daí surge à certeza de impunidade que faz com que continuem vivendo na ilegalidade. Portanto, é na juventude a fase ideal para que haja uma correção de conduta.



O que a população de Barreiras e região pode esperar com relação à atuação do Ministério Público Federal?



O Ministério deixa claro para a população de Barreiras e demais municípios de nossa jurisdição que estamos plenamente atentos e preocupados com as demandas que nos chegam. Por isso, afirmo que precisamos que denunciem os atos de corrupção que tiverem conhecimento. Saibam que estamos inteiramente o tempo se dedicando em investigar, apurar e até punir sejam quem for os responsáveis.



Algo a acrescentar?



Gostaria de reiterar o quanto é importante a campanha “10 Medidas Contra a Corrupção”. É essencial que as pessoas compareçam à Procuradoria em Barreiras ou acesse nosso site, imprima e nos leve o formulário preenchido. Nosso endereço é Rua Visconde do Rio Branco, nº70, Centro, Barreiras/BA, CEP 47.800-016 Tel.: (77) 3614-7400.



Por Ana Cedro No entanto, precisa-se colher assinaturas para que essas dez medidas deem origem a um projeto de lei de iniciativa popular, visam exatamente tornar a corrupção um crime de alto risco, que seja altamente punido, e que o dinheiro desviado seja devolvido aos cofres públicos.Assim, para saber mais sobre as”, bem como tem sido a atuação do MPF no combate à corrupção em Barreiras e região, a redação do Novoeste conversou com os procuradores Dr. João Paulo Lordelo e Dr. Paulo Santiago, respectivamente coordenador e distribuidor da Procuradoria da República em Barreiras. Nesta edição, veicularemos a entrevista com Dr. João Paulo Lordelo.é natural de Salvador (BA), 29 anos, é ex-defensor público, graduado e mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Hoje é também professor universitário. Chegou a Barreiras em meados de junho do ano passado, atua nas áreas criminais, ambientais, direitos indígenas. Porém, é no combate à corrupção que tem mais operado.Os municípios que estão sob a jurisdição da Procuradoria, além de Barreiras, são: Angical, Baianópolis, Brejolândia, Buritirama, Canápolis, Catolândia, Cocos, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Feira da Mata, Formosa do Rio Preto, Ibotirama, Jaborandi, Luís Eduardo Magalhães, Mansidão, Muquém do São Francisco, Riachão das Neves, Santa Maria da Vitória, Santa Rita de Cássia, São Desidério, São Félix do Coribe, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato, Tabocas do Brejo Velho e Wanderley. A seguir, confira a entrevista.O projeto das “” foi gestado dentro da força tarefa da Operação Lava Jato, inclusive alguns procuradores estão voltados unicamente para a operação, a qual vislumbrou uma janela para tratar do combate à corrupção no país.Nós, procuradores federais, pensamos o seguinte: a corrupção é um câncer no país. A Lava Jato cuida de um câncer específico e é a partir dessa experiência que criaremos algumas medidas que possam auxiliar ao combate à corrupção em todo no país, não somente no caso da Petrobrás, mas também em outros.Falamos em 10 medidas, mas se formos analisar cada uma delas se divide em outras submedidas. Formalmente, as dez medidas são projetos de lei de iniciativa popular. Então, o que o MPF está fazendo é colhendo assinaturas de pessoas que serão encaminhadas ao Congresso Nacional.Essas medidas consistem no final das contas em projetos de iniciativa popular para alterar pontos específicos da legislação penal e processual para aperfeiçoar o combate à corrupção e diminuir a impunidade em nosso país, essa é a grande ideia.Inicialmente precisamos reunir cerca de 1, 5 milhão de assinaturas. Este é o trâmite inicial para que sejam apresentadas ao Congresso, quanto mais assinaturas, maior impacto os projetos terão no Congresso Nacional.Segundo a Constituição Federal “”, e quando o povo de maneira expressiva apresenta um Projeto de Lei, isso gera uma pressão muito grande em nossos legisladores. A reunião de assinaturas quem está fazendo é o Ministério Público Federal através de suas Procuradorias. Qualquer um pode também consultar o formulário no portal: combateacorrupcao.mpf.mp.br, imprimir, preencher e encaminhar para sede da Procuradoria Federal em Barreiras.A grande dificuldade nos projeto de lei de iniciativa popular é mobilizar a população. Infelizmente, o Brasil é um país de participação cívica ainda muito deficitária, pois as pessoas não costumam se interessar pelos assuntos que são públicos, apenas em assuntos particulares, só que a corrupção afeta tanto os direitos básicos das pessoas que imagino haver uma reação natural por parte delas contra esse tipo de crime.Então, não é fácil mobilizar pessoas para que se conscientizem e percebam o quanto é importante mudar o país. Peço que leiam as medidas, que procurem conhecer e participem assinando o abaixo-assinado da campanha. A grande dificuldade não é a formalidade de encaminhar e sim, reunir pessoas em um país que é caracterizado pela inação das pessoas de modo geral.O Ministério Público Federal atua em qualquer caso que envolva corrupção com verbas federais, ou seja, notadamente nos casos que envolvam agentes públicos e recursos federais, o que é muito comum. Todo município recebe recursos do governo federal para educação, saúde e outros. Nosso maior papel no combate à corrupção é investigar as denúncias que chegam ao MPF. Por isso a importância de interagir com a sociedade num todo, ou seja, que esses fatos cheguem até nós. Ao recebermos as informações, utilizamos todo o aparato legal que temos para apurar os fatos, desde sua autoria até processar criminalmente e por improbidade administrativa os responsáveis.Essa ação ocorre em todos os municípios da região oeste que estão sob nossa jurisdição. A respeito dos procedimentos relativos algum ato relativo à suposta corrupção, vale dizer que em todos houve representação tanto de moradores ou de algum político. Inclusive, as denúncias podem ser feitas até mesmo por um veículo de comunicação ou por qualquer pessoa, inclusive pode ser anônima através do atendimento ao cidadão no portal do MPF.Nosso trabalho é levar adiante aquilo que a própria população percebe e nos repassa. A grande maioria das denúncias vem da representação de alguém que teve contato com o caso, por isso não tem muitas testemunhas, o agente corruptor e o corrupto fazem um pacto de silêncio, além de que, geralmente, a corrupção ocorre às escuras, sem registros. Por isso, é importante que as denúncias que nos chegam sejam fundamentadas de algumas provas.Temos uma demanda enorme. Claro que priorizamos as questões para que se evite a prescrição. Hoje, damos tratamento especial aos inquéritos policiais para maior celeridade dos mesmos, com isso, os resultados estão sendo bastante positivos. Estamos preocupados em controlar o acervo para que as coisas sejam feitas da maneira mais diligente possível, priorizando sempre os casos de modo a evitar a prescrição, e claro, tentando sempre que possível nos livrar das coisas que são inúteis, porque há também denúncias que não têm nenhuma relevância federal, sem nenhuma prova, e isso, chega ao final das investigações sem nenhum resultado.Existem medidas punitivas e educativas para se combater a corrupção. É algo que nasce do comportamento da pessoa de maneira diferenciada desde sua infância. O agente que se dedica a esse tipo de crime não entra nele de um dia para a noite, vem de uma educação voltada para a corrupção. Ela tem se proliferado porque, até então, no Brasil tem passado em branco, as pessoas têm se saído impunes. Porém, hoje o que temos vivenciado é um momento de transformação desse comportamento.Então, o primeiro grande passo para que a corrupção no Brasil seja inibida é que não haja tanta impunidade. A Operação Lava Jato, por exemplo, muitas pessoas depositam esperança nela como uma ação que irá acabar com a corrupção, e isso não é verdade, ninguém no Ministério Público acha que ela vai acabar com a corrupção, mas será um marco para que não haja falta de punição, pois o grande desafio é acabar com tanta impunidade.l?Atualmente no Brasil, compensa e isso, é o que estamos tentando mudar. O procurador Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa do Ministério Público Federal na Operação Lava Jato fala muito que a punição para o crime de corrupção no Brasil é uma piada de mau gosto, e por isso acaba compensando. Existe a frase, o crime não compensa, porém em muitos casos as brechas existentes nas leis fazem com que compense e é por isso que através das medidas que estamos adotando que queremos acabar ou pelo menos amenizar de forma que não haja tanta impunidade a quem comete o crime de corrupção no país.Acho que, de maneira geral, existe no Brasil “e isso acaba se desviando para o lado da corrupção. Infelizmente, existe uma ideia muito difundida de que devemos nos dar bem em tudo, isso começa no âmbito pessoal, desde quando se estaciona numa vaga para portador de necessidade especial ou de idosos, depois passa a se envolver com política onde corre dinheiro fácil na mão.A pessoa que é corrupta, quando tem acesso a recursos públicos acaba construindo caminhos cada vez mais gravosos, daí a corrupção acaba se tornando uma grande bola de neve. Então, numa gestão pública o grande problema no Brasil é que existe uma educação que estimula a corrupção, em minha opinião esse é o primeiro grande problema. O segundo é a falta de fiscalização, principalmente no âmbito municipal. O Brasil é um país praticamente do tamanho de um continente, assim as dificuldades de fiscalizar tantos municípios. Porém, os órgãos de controle aos poucos têm melhorado porque a cada dia estão se municipalizando. Com isso, acho que a corrupção tende a reduzir no país e a ter um tratamento mais duro.Sem dúvida. Os primeiros registros de corrupção no país datam do início da colonização do Brasil. Então, a história brasileira é narrada de diversos atos de corrupção em todos seus momentos. Inevitavelmente, isso gera um efeito que transcende e repercute nos dias atuais.O fato da corrupção existente no Brasil desde sua colonização parte da ausência do sentimento de coletividade do brasileiro, pois o mesmo não se identifica com quem tem o senso de alteridade, de pensar no próximo para se construir um país melhor pensando em seus filhos e netos. É um sentimento que transcende às questões de educação e tem uma raíz histórica muito forte.A lentidão em todos os graus de fiscalização, não só no momento do processo judicial, mas de uma maneira geral contribui para a impunidade porque gera o fenômeno da prescrição. Muitos atos de corrupção acabam prescrevendo por causa da demora, não é apenas um problema da justiça como se o erro fosse do judiciário. Temos no Brasil diversos juízes vocacionados que trabalham assoberbados e não são exatamente os responsáveis por essa demora, não há uma culpa do judiciário necessariamente, mas dentro de um conjunto de fatores que levam a impunidade, a demora do processo é um deles.tureza?Achei um projeto excelente. Sempre falo que existem dois valores que são essenciais quando se trata do tema corrupção: alteridade e igualdade.As crianças ao realizar a campanha “perceberam isso. A corrupção começa já nos pequenos atos, principalmente quando não se pensa no próximo. Por exemplo, a criança que fura fila ou qualquer adulto que estaciona o carro numa vaga de idoso, que comete pequenos furtos ou delitos, acaba esquecendo que existe outra pessoa, a qual deve respeitar, senão perde-se um pouco a noção de alteridade e de igualdade diante da sociedade em que se está inserido.Assim, não podemos cobrar atitude de um corruptor se nós somos corruptos. A percepção disso na juventude é muito importante, até porque como disse antes, a corrupção vem de uma educação voltada para o crime, ninguém nasce criminoso, as pessoas se transformam em criminosos e corruptos no decorrer de suas vidas porque se educam e associam a esses hábitos. Daí surge à certeza de impunidade que faz com que continuem vivendo na ilegalidade. Portanto, é na juventude a fase ideal para que haja uma correção de conduta.O Ministério deixa claro para a população de Barreiras e demais municípios de nossa jurisdição que estamos plenamente atentos e preocupados com as demandas que nos chegam. Por isso, afirmo que precisamos que denunciem os atos de corrupção que tiverem conhecimento. Saibam que estamos inteiramente o tempo se dedicando em investigar, apurar e até punir sejam quem for os responsáveis.Gostaria de reiterar o quanto é importante a campanha “”. É essencial que as pessoas compareçam à Procuradoria em Barreiras ou acesse nosso site, imprima e nos leve o formulário preenchido. Nosso endereço é Rua Visconde do Rio Branco, nº70, Centro, Barreiras/BA, CEP 47.800-016 Tel.: (77) 3614-7400.Por Ana Cedro

Comente via Facebook Mais Notícias Lei federal determina que todos os municípios do Brasil tenham cinco conselheiros tutelares Em crise, Brasil vê número de milionários aumentar Saúde define prazo para municípios informarem sobre a implantação do Prontuário Eletrônico Líderes da base governista vão ao Planalto entregar manifesto de apoio a Geddel Ministro do STF nega pedido para suspender tramitação da PEC do Teto dos Gastos Após reunião com governadores, Renan anuncia medidas para ajudar estados Governadores vão formular proposta única para reforma da Previdência nos estados Câmara aprova obrigatoriedade de notificação de acidentes envolvendo crianças FPI da Tríplice Divisa: Bahia, Sergipe e Alagoas se unem para salvar o Rio São Francisco “A punição para o crime de corrupção no Brasil é uma piada de mau gosto, acaba compensando” 0

1

2

3

4

5 10 Medidas Contra a Corrupção Barreiras MPF