Lei que autoridade não respeita é a mesma que desfavorece a população

Os garis são os maiores prejudicados nesse dilema, já que são pessoas humildes, fragilizadas e não possuem nenhuma entidade ou pessoa que os representem legalmente. Assim, eles ficam à mercê de seus superiores, até mesmo por receio de retaliações. Afinal, necessitam do pouco que recebem para o sustento da família.

E assim caminha a humanidade... Será que estamos

retroagindo até a época do Velho Oeste? Onde bandoleiros, ladrões e pistoleiros faziam as leis? E por conta própria?

Onde iremos chegar desse jeito?

Apesar de estarmos vivendo em pleno século XXI, parece que a ficha não caiu na cabeça de algumas pessoas mais conservadoras aqui em Barreiras. O “” começa com o resultado das últimas eleições. No dia seguinte da apuração das urnas, o atual gestor, que não se reelegeu, foi logo colocando as “” de fora. Demitiu garis, professores, vigilantes e enfermeiros contratados e, fez pior ainda, debilitou a saúde pública com a falta de médicos e de remédios, privou crianças de transporte e merenda escolar na rede municipal de ensino, além de outras malvadezas.Senhor prefeito, todos sabemos que a lei eleitoral e a Constituição Federal proíbem “”, é o que garante a Carta Magna da Nação em consonância com a legislação eleitoral.Sendo assim, o Ministério Público Eleitoral entrou, junto ao Ministério Público do Estado da Bahia, com uma recomendação ao executivo municipal para que sejam tomadas medidas urgentes a respeito dessa questão. O MP exige que o poder público do município reintegre todos os demitidos aos seus devidos cargos e funções. O prazo legal foi de cinco dias úteis, contados a partir do último dia 07 de outubro. Mas, pelo visto, nada aconteceu ainda.Essa vedação para mexer com o funcionalismo público durante o período eleitoral até a posse tem como objetivo, dentre outros, “”, afirmou, em nota, o promotor eleitoral de Barreiras, Dr. Eduardo Antonio Bittencourt Filho. Ele continua pontuando que “”, concluiu.A justiça já está em ação, resta saber o que de fato está acontecendo “”, que o executivo municipal não se pronunciou ainda a respeito.Já com relação à merenda escolar, a comunicação da Prefeitura informou que “”, mas não citou números nem nomes dos educandários que foram atingidos com a falta da merenda nos últimos dias. Ora, tem razão de os pais dos alunos ficarem indignados com a inexistência do lanche das crianças, já que é dever do estado manter esta alimentação aos estudantes. Só para termos ciência das coisas, a prefeitura municipal recebeu, no último dia 04 de outubro, do FNDE – Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação -, do Ministério da Educação, a quantia de R$ 166.300,00, exclusivamente para a merenda escolar. E onde foi parar toda essa verba? Onde está à merenda para os nossos estudantes, principalmente os mais carentes? Tem alunos que saem de casa sem comer nada, contando com o lanche na escola. E, se não se alimenta adequadamente, claro que o desempenho escolar é comprometido.O promotor eleitoral, Dr. Eduardo Antonio Bittencourt Filho garantiu que “”, concluiu.Bem, enquanto a questão se arrasta pela justiça, ficamos ansiosos para saber que fim vão levar os servidores demitidos ilegalmente. São professores, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, além dos garis. Todos pais e mães de família que necessitam daquele salário para manter sua prole. No caso do pessoal da limpeza urbana, ainda chega a ser pior a situação, devido à classe não ter órgão ou entidade que os representem legalmente perante a sociedade e a lei.Ultimamente, os barreirenses só têm tomado paulada no lombo. Outra recente que vale lembrar foi no início deste mês quando uma Juíza decidiu manter o aumento da passagem dos transportes coletivos em Barreiras de R$ 2,30 para R$ 2,80. O valor foi reajustado em 18,64%.O mínimo de cuidado que qualquer magistrado deveria ter ao tomar uma decisão que beneficie ou não a população de uma cidade seria em primeiro lugar se colocar no lugar do cidadão comum. No caso da meritíssima acima, antes de decidir pelo aumento das passagens deveria ter feito um passeio em um dos ônibus da Viação Cidade de Barreiras, linha urbana e rural, para sentir na pele o quanto os trabalhadores sofrem, quatro vezes ao dia ao sair de casa e ir para o trabalho e vice-versa. Com certeza sua decisão não seria a mesma, seca e impopular.Igualmente, é a situação dos garis e dos contratados da Prefeitura. O meritíssimo ou meritíssima que for decidir a questão, deveria primeiro se colocar no lugar dessas pessoas humildes, muitas delas fragilizadas por não ter opções de emprego, consequentemente sustentar suas famílias.Por Demetrius MacêdoRepórter Interbairros