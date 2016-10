Fundesis sorteia 20 kits da Caminhada Passos que Salvam, do HCB



O Fundo para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Bahia (Fundesis) vai sortear 20 kits, gratuitamente, para os interessados em participar da “Caminhada Passos que Salvam” – uma ação do Hospital do Câncer de Barretos (HCB), que acontecerá em Barreiras, no dia 27 novembro. Os valores pagos pelo Fundesis pela aquisição dos kits serão integralmente revertidos pra o HCB. Os vencedores do sorteio doarão apenas o seu tempo, participando da caminhada em prol da causa.

A coordenadora do Fundo, Makena Thomé, destaca a importância da participação do Fundesis e da população no ato social promovido pelo HCB na cidade de Barreiras. “O intuito de participar desta caminhada e sortear kits para que outras pessoas possam participar é, justamente, valorizar o evento e a instituição pelo trabalho que o HCB realiza, inclusive com pacientes de Barreiras e região. E é isso que o Fundesis proporciona: valorização de vidas”, comentou Makena, que recebeu do diretor do Instituto Caturama, Franco Porto, os kits comprados pelo Fundo e que serão doados.



A “Caminhada Passos Que Salvam” é uma ação do Hospital do Câncer de Barretos, de São Paulo. O Objetivo é divulgar o câncer infanto-juvenil para que seja feito o diagnóstico precoce. A caminhada acontece todos os anos, em várias cidades brasileiras, no dia 27 de novembro, domingo, às 08 horas. Esse ano, Barreiras participará pela primeira vez, e culminará no Parque de Exposição Eng. Geraldo Rocha.

É necessário destacar que o município de Barreiras possui uma parceria com o HCB e encaminha crianças e adolescentes com diagnóstico de câncer para tratamento para a unidade paulista.

Para participar do sorteio dos 20 kits da caminhada disponibilizados pelo Fundesis, basta acessar www.aiba.org.br e clicar no banner da promoção. Os vencedores receberão um boné, uma camiseta e squeeze da campanha nacional.

Ascom Aiba