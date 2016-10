Alunos não têm incentivo nas universidades para empreender, revela pesquisa

Pesquisa do Sebrae e da Endeavor, realizada pelo Instituto Data Popular, revela que a universidade é uma das fontes menos procuradas pelos jovens brasileiros na hora de se capacitar para empreender. O resultado da quarta edição da pesquisa “” vai na contramão de outros países, principalmente daqueles que se destacam em inovação, onde a universidade é vista como o lugar mais propício para testar e validar ideias.A pesquisa aponta que as universidades não estão satisfazendo as necessidades dos alunos sobre empreendedorismo. Cerca de 65% dos professores estão satisfeitos com iniciativas de empreendedorismo dentro da universidade. Entre os alunos, porém, a média é de apenas 36%.As instituições de ensino superior não possuem uma estrutura que aprofunde conteúdos de empreendedorismo. Quase um quinto das universidades (17,9%) não possui qualquer entidade interna que institucionaliza as ações ligadas ao empreendedorismo.Em geral, as instituições de ensino superior só têm disciplinas que inspiram os alunos a darem o primeiro passo. Programas que proporcionam maior visão empreendedora, como criação e gestão de novos negócios, franquias e inovação e tecnologia, estão presentes em somente 6,2% das instituições.Em média, 56% dos alunos empreendedores acreditam que iniciativas de empreendedorismo como disciplinas, incubadoras e eventos são essenciais ao prepará-los para empreender, mas somente 38,78% das universidades, em média, oferecem essas oportunidades.Como consequência, a universidade não é vista como ponto de apoio do aluno empreendedor. Do total de empreendedores universitários entrevistados, mais da metade (51,6%) não conversa com seus professores sobre negócios.Foram entrevistados 2.230 alunos e 680 professores de mais de 70 IES, em todas as regiões do País, entre 29 de abril e 13 de maio de 2016. O objetivo foi mostrar como as Instituições de Ensino Superior (IES) estão lidando com o empreendedorismo, por entender que elas têm um papel fundamental para formar a futura geração dos brasileiros que irão criar inovação e empregos para o país.Os dados revelados pela pesquisa mostram um cenário diferente do que já é realidade em vários países. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Massachusetts Institute of Technology (MIT) oferece 60 cursos relacionados a empreendedorismo, sendo muitos intensivos e com viés prático, e um programa de aceleração para empreendedores, entre outras iniciativas.Como resultado dessa aposta de longo prazo, um relatório da própria instituição mostrou que 30.000 empresas fundadas por ex-alunos do MIT estavam ativas no mercado em 2014, que empregavam 4,6 milhões de pessoas e produziram receitas anuais de US$ 1,9 trilhões, pouco mais que o PIB da Brasil de 2015, de acordo com o Banco Mundial.Já a Universidade de Tel Aviv (TAU), em Israel, criou a Ramot, que apoia a criação de novas empresas baseadas nas tecnologias inovadoras desenvolvidas na TAU. Até hoje, a Universidade já foi berço de 65 start-ups e 198 licenças, além de 20 medicamentos e tratamentos médicos baseados em propriedade intelectual da instituição que estão sendo desenvolvidos.A realidade no Brasil, no entanto, ainda é distante do que é visto nesses países. O diagnóstico, feito pelo estudo, mostrou que falta inovação e sonho grande, dentre os alunos empreendedores: quase 90% deles afirma que seu negócio não é novo no mercado nacional, e apenas 10% espera ter 25 funcionários ou mais nos próximos 5 anos.”, afirma o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos., explica Juliano Seabra, diretor-geral da Endeavor. “”, completa Juliano.Para conhecer todos os resultados da pesquisa de Empreendedorismo nas Universidades Brasileiras 2016, acesse: info.endeavor.org.br/eub2016 Por Juliana FariasCapital Informação – Assessoria de Imprensa – PR Brazil