Papa envia carta ao Brasil pela Semana da Criança

Conhecido por seu jeito doce e carinhoso com as crianças, o papa Francisco enviou uma carta escrita de próprio punho para o Santuário Nacional de Aparecida para elogiar a iniciativa da basílica paulista de participar da campanha da Semana Nacional da Criança sobre o Combate ao Trabalho Infantil. As informações são da Agência Ansa.

"Somos capazes de estar com as crianças, de 'perder tempo' com elas? Sabemos escuta-las, defende-las e rezar para elas e com elas? Ou as neglicenciamos nos ocupando de nossos interesses?", indaga o Pontífice na mensagem que foi lida durante uma missa pelo reitor do santuário, o padre João Batista de Almeida.

Na carta, Francisco comenta sobre a Semana da Criança, projeto que foi "abraçado" por Aparecida e idealizado pelos "tribunais regionais do Trabalho e procuradorias gerais do Trabalho do Estado de São Paulo", que "tem como finalidade promover a luta pela erradicação do trabalho infantil e proporcionar às crianças uma educação de qualidade que lhes garanta um futuro melhor".

O Papa no lembrete também afirma que "as crianças são um sinal [...] de esperança, sinal de vida, mas também um sinal de um 'diagnóstico' para compreender o estado de saúde de uma família, de uma sociedade, do mundo inteiro".

"Quando as crianças são acolhidas, amadas, protegidas e tuteladas, a família é sadia, a sociedade melhora, o mundo é mais humano", disse o papa Francisco na mensagem.

A carta termina com a esperança do Pontífice de que a campanha para a erradicação do trabalho infantil possa "dar frutos nos seus propósitos" e com a "benção apostólica" de Francisco e o seu desejo de que "as luzes do Espírito Santo iluminem todos os participantes", concluiu o religioso argentino.

Da Agência Brasil