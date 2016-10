Indústria precisa qualificar 13 milhões de trabalhadores até 2020, diz pesquisa

Pesquisa sobre a formação de mão de obra divulgada hoje (19) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que o Brasil precisará qualificar 13 milhões de trabalhadores em ocupações industriais nos níveis superior, técnico e de qualificação até 2020.O Mapa do Trabalho Industrial 2017-2020, elaborado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), é uma projeção sobre as necessidades de qualificação do trabalhador da indústria para o período.Segundo o estudo, será necessário formar 625,4 mil profissionais no ensino superior, mas as maiores demandas serão por formação de técnicos e qualificação técnica, somando 5,1 milhões de trabalhadores. Outros 7,1 milhões deverão ter qualificações básicas.Os setores que mais vão demandar formação profissional serão: construção (3,8 milhões de trabalhadores); meio ambiente e produção (2,4 milhões); metal/mecânica (1,7 milhão); e alimentos (1,2 milhão). Vestuário e calçados; tecnologias de informação e comunicação; energia; veículos; petroquímica e química; madeira e móveis; papel e gráfica; mineração; pesquisa, desenvolvimento e design estão entre os outros setores com grande demanda.Para o diretor-geral do Senai e diretor de Educação e Tecnologia da CNI, Rafael Lucchesi, o Brasil precisa de um modelo de educação que favoreça o desenvolvimento econômico e social, a exemplo do que é feito em países desenvolvidos. “”, disse, defendendo a reformulação do ensino médio que está em discussão no Brasil.A proposta de reestruturação do ensino médio possibilitará que o aluno escolha diferentes trilhas de formação e formação técnica.”, disse Lucchesi.Na Áustria, 76,8% dos jovens procuram educação profissionalSegundo a CNI, em países como a Áustria, por exemplo, 76,8% dos jovens procuram a educação profissional. O diretor-geral do Senai conta que lá, três vezes mais jovens cursam a universidade e isso não impede que haja um elevado número de jovens na educação profissional. Na Alemanha, 51,5% dos jovens fazem educação profissional e na França, 44,3%.”, disse.A demanda por formação até 2020 inclui a requalificação de profissionais que já estão empregados e aqueles que precisam de capacitação para ingressar em novas oportunidades no mercado de trabalho. Segundo Lucchesi, 28% são empregos novos e 72% são demandas por aperfeiçoamento e requalificação.A maior necessidade por profissionais capacitados em ocupações industriais se concentra no Sudeste, Sul e Nordeste, alinhada com a participação dessas regiões no Produto Interno Bruto (PIB – a soma de todas as riquezas produzidas pelo país).Os dados do Mapa do Trabalho Industrial 2017-2020 estão disponíveis na página da CNI na internet.Lucchesi destacou a realização da Olimpíada do Conhecimento [www.senaiolimpiadas.com.br] de 10 a 13 de novembro, uma parceria entre o Serviço Social da Indústria (Sesi), Senai e apoio do Ministério da Educação. A competição deve receber em Brasília cerca de 1,2 mil estudantes de cursos técnicos do Senai e dos Institutos Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; alunos dos ensinos fundamental e médio do Sesi; e de escolas públicas do Distrito Federal.Da Agência Brasil