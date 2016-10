Governador apresenta oportunidades de investimentos a embaixador e cônsul espanhóis

Foto: Camila Souza/GOVBA

A construção do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), em Salvador, da Ponte Salvador-Itaparica, do novo Centro de Convenções da Bahia e a reativação do Hospital Espanhol estiveram entre os assuntos tratados durante audiência, na manhã desta terça-feira (18), entre o governador Rui Costa, secretários de Estado e o embaixador da Espanha no Brasil, Manuel de La Cámara Hermoso, e o cônsul geral da Espanha, Gonzalo Fournier.Durante o encontro, Rui reiterou o compromisso do governo da Bahia em não poupar esforços para ampliar as relações diplomáticas e comerciais com a Espanha. Na oportunidade, o governador falou das possibilidades de investimentos no estado, além de expor demandas na área da saúde. “”.O governador explicou que a Real Sociedade Espanhola de Beneficência, entidade que geria o Hospital Espanhol quando do fechamento, possui processos trabalhistas que têm inviabilizado a aquisição por investidores.De acordo com o secretário da Saúde, Fábio Vilas-Boas é necessário que a justiça trabalhista consolide e apresente um valor real da dívida trabalhista do hospital. “”.Vilas-Boas garantiu ainda que, mesmo se tratando de uma instituição privada, o Governo do Estado acompanha atento todas as questões que envolvem o fechamento e a reabertura da unidade hospitalar. “”.Na opinião do embaixador Manuel de La Cámara Hermoso, a reunião com o governador Rui Costa foi produtiva, pois eles puderam saber das intenções do governo baiano em estimular investimentos estrangeiros no estado. “”.Como estreitamento da relação entre Bahia e Espanha, o embaixador disse que “”.Além de um almoço com empresários na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), estão previstos até quarta-feira (19), diversos eventos oficiais com o tema “”, pela hospitalidade dos baianos aos espanhóis, desde o século XIX. Também estará em Salvador até o dia 22, o Navio-Escola da Armada Espanhola “”. Será realizada ainda uma homenagem ao marinheiro Fradique de Toledo, que juntamente com portugueses, recuperou a Bahia do domínio holandês.Participaram da reunião também os secretários estaduais do Turismo José Alves, da Casa Civil, Bruno Dauster e de Desenvolvimento Econômico Jorge Hereda.Secom Governo da Bahia