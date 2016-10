Cafés do Brasil bate recorde de produtividade em 2016

Informe Estatístico do Café do Ministério da Agricultura Pecuária

e Abastecimento destaca que serão produzidas 49,64 milhões de sacas

de café com produtividade de 25,46 sacas por hectare



