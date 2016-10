Bahia se prepara para a próxima safra de algodão

Safra de Algodão na Bahia (2015/2016)

http://abapa.com.br/estatisticas-hvi/

Com o vazio sanitário para a cultura do algodão, que vai de 20 de setembro a 20 de novembro, a Bahia se prepara para a safra 2016/2017. Com uma área de 234,9 mil hectares, o estado da Bahia – segundo maior produtor de algodão do Brasil, colheu cerca de 235 mil toneladas de pluma nesta safra 2015/2016, sendo a área de sequeiro de 211,2 mil hectares e a área de irrigado de 23,6 mil hectares, com uma produtividade média de 165@/há.O algodão produzido na região oeste da Bahia representa cerca de 98% de toda produção estadual, cultivando uma área de cerca de 226 mil hectares. Já a região sudoeste apresenta uma área de 8,2 mil hectares. Para a próxima safra, a Bahia deve plantar cerca de 202,2 mil hectares, segundo estimativa da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa).”, disse o presidente da Abapa, Celestino Zanella. Segundo o presidente, a falta e de chuva, o preço reprimido internacionalmente, e a estagnação do consumo da fibra, foram os grandes problemas enfrentados nesta safra e os principais responsáveis pela redução de área.Nos últimos cinco anos, em média 53% da pluma foram destinadas ao mercado interno, 70% com destino à região sudeste e 95% do caroço ao mercado norte e nordeste. Em 2015, o volume exportado de pluma do estado, representou cerca de 47% da produção local e teve como principais destinos a Turquia, o Vietnã, Indonésia e China, que juntas absorveram cerca de 59% da produção. Nesta safra, entre janeiro até setembro, a exportação da pluma alcançou 133,2 mil toneladas, o que representa 59% da produção.– Conforme dados do Centro de Análise de Fibras da Abapa, mais de 785 mil amostras já foram analisadas, até a data de fechamento da matéria, pelos Laboratórios da Abapa. Segundo o gerente do Laboratório, Sérgio Brentano, o algodão baiano apresentou uma boa qualidade nessa safra. “”, disse Brentano.O Centro tem capacidade para receber 25 mil amostras por dia, sendo composto por equipamentos de Instrumento de Alto Volume (HVI) de última geração, infraestrutura moderna, seguindo os padrões exigidos internacionalmente e profissionais qualificados. Essa estrutura dos laboratórios de análise de fibra de algodão instrumental permite que a Abapa obtenha resultados de HVI com credibilidade.Os dados estatísticos com comparativos entre safras está disponível no site da Abapa, no menu do Laboratório ().– Esse é o período em que as plantas vivas devem ser eliminadas das áreas de cultivo (soqueiras e tigueras), sendo do dia 20 de setembro a 20 de novembro de cada ano, e tem como objetivo o controle de pragas, como o bicudo-do-algodoeiro. “”, disse o coordenador do Programa Fitossanitário da Abapa, Antonio Carlos Santos.- A Abapa por meio do Programa Fitossanitário, desenvolveu ao longo da safra a Campanha Agora é Guerra, criada com o objetivo de unir a cadeia produtiva para combate do bicudo-do-algodoeiro. Segundo os números apresentados pela Abapa, na região oeste, o índice de infestação do bicudo-do-algodoeiro, baixou cerca de 80% em relação à safra passada 2014/2015, reduzindo o número de aplicações para controle de 22 para uma média de 12 aplicações.”, disse o coordenador do Programa Fitossanitário, Celito Breda, que também chamou a atenção para a importância da continuidade do trabalho: “”, salientou.A campanha trabalha com 18 núcleos regionais, sendo 15 na região oeste e três na região sudoeste da Bahia, formados a partir da integração dos produtores de algodão de uma mesma sub-região, que se comprometem em seguir, de maneira organizada, um plano técnico com medidas eficazes. Os núcleos têm como líderes, os próprios produtores, que juntamente com a Abapa, ficam responsáveis por reuniões, tour nas fazendas vizinhas, e debates de boas práticas agrícolas para determinada área. Ao longo da Campanha foram realizados cursos e treinamento, destruição de plantas nas beiras de rodovias, dentre outras ações.Participam da Campanha produtores, consultores, gerentes, engenheiros agrônomos, técnicos e colaboradores dos núcleos de produtores de algodão. A ação faz parte do Programa Fitossanitário da Abapa, que conta com a parceria do Programa Fitossanitário da Bahia, Embrapa, Adab, Fundeagro, Instituto Brasileiro do Algodão (IBA), Aiba e Fundação Bahia.Ascom Abapa