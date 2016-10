Unicef: só uma em cada seis crianças até 2 anos recebe nutrientes suficientes

Apenas uma em cada seis crianças com menos de 2 anos recebe alimentos em quantidade e diversidade suficientes para a idade, o que deixa as restantes em risco de danos físicos e mentais irreversíveis. A conclusão é de um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), divulgado hoje (14).", disse France Begin, conselheira sênior para os assuntos de Nutrição da Unicef, citada em nota da organização. Ela alerta que "".Chamado, o relatório mostra um mundo em que uma dieta saudável está fora do alcance da maioria. Os dados revelam que a introdução tardia de alimentos sólidos, o número reduzido de refeições e a falta de variedade de alimentos são práticas generalizadas no mundo, privando as crianças de nutrientes essenciais quando o cérebro, os ossos e o físico deles mais precisam.Com efeito, embora os alimentos sólidos devam ser introduzidos a partir dos 6 meses de idade, um terço de todas as crianças no mundo só começa a comê-los demasiado tarde e um em cada cinco bebês só começa a receber alimentos sólidos após os 11 meses.Apenas 52% das crianças entre 6 e 23 meses recebem o número mínimo de refeições diárias para a sua idade e a diversidade alimentar é outro problema: menos de metade das crianças recebe diariamente alimentos de pelo menos quatro grupos diferentes.Entre os 6 e os 11 meses, faixa etária em que a nutrição é mais importante, a situação é ainda mais preocupante: apenas 20% recebem alimentos de quatro grupos diferentes por dia, o que provoca carências de vitaminas e minerais.O relatório do Unicef refere-se também à amamentação, que segundo as recomendações da Organização Mundial da Saúde deveria ser a forma exclusiva de alimentação dos bebês até os 6 meses.Segundo os dados, apenas 45% dos 140 milhões de bebês que nasceram em 2015 foram amamentados na primeira hora de vida, como é recomendado, e três em cada cinco bebês com menos de 6 meses não recebem os benefícios da amamentação exclusiva.De acordo com o relatório, quase metade das crianças em idade pré-escolar sofre de anemia e metade das crianças entre os 6 e os 11 meses não recebe qualquer tipo de alimento de origem animal.O Unicef alerta ainda para as desigualdades: na África Subsaariana e no Sul da Ásia, apenas uma em cada seis crianças dos agregados familiares mais pobres com idade entre os 6 e os 11 meses têm uma dieta minimamente diversificada, comparando com uma em cada três dos agregados mais ricos.A organização destaca que a melhoria da nutrição das crianças menores poderia salvar 100 mil vidas por ano, mas lembra que as famílias, embora façam o melhor com os recursos a que têm acesso, não podem fazer tudo sozinhas. É preciso a liderança dos governos e as contribuições de setores-chave da sociedade para fornecer uma dieta saudável às crianças, diz o relatório.Tornar os alimentos nutritivos mais baratos e acessíveis para as crianças mais pobres exige investimentos consistentes e direcionados por parte dos governos e do setor privado. Transferências em dinheiro ou em gêneros para as famílias vulneráveis, programas de diversificação de colheitas e o enriquecimento de alimentos básicos são essenciais para a melhorar a nutrição das crianças menores.Serviços de saúde comunitários, com capacidade para ajudar a ensinar aos cuidadores melhores práticas alimentares, bem como a água e o saneamento adequados – essenciais para a prevenção de doenças como a diarreia – são igualmente fundamentais.", concluiu France Begin.Da Agência Lusa/Agência Brasil