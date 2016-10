Campanha estimula candidato a prefeito a ter compromisso com a primeira infância

A importância da educação para crianças até seis anos, a chamada primeira infância, é tema da campanha Agenda Prioritária para a Primeira Infância: Qualidade e Equidade nas Políticas Públicas, na internet. A iniciativa é voltada aos candidatos a prefeitos nas eleições municipais deste ano. No primeiro turno, 290 candidatos a prefeitos fizeram adesão ao programa.Ao aderir a agenda, o candidato se compromete, por exemplo, a ofertar educação infantil de qualidade, dar prioridade no acesso a creches para famílias em situação de vulnerabilidade; garantir espaços para o brincar e a formar profissionais que lidam crianças nessa faixa etária.Na página Compromissos de Governo , os candidatos ao segundo turno ainda podem registrar e tornar público o compromisso de sua candidatura com a agenda. Para além do compromisso público, os candidatos podem incluir as ações na proposta de governo a ser registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).”, disse o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Alessio Costa Lima. “”.A proposta está estruturada em sete ações estratégicas, que se subdividem em um conjunto de sugestões de atividades, além de pressupostos orientadores da formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância. Eleitos, os candidatos deverão elaborar um plano municipal pela primeira infância; instituir e garantir o funcionamento do comitê municipal intersetorial de coordenação das políticas para a primeira infância; ampliar e qualificar os serviços socioassistenciais e fortalecer a atenção básica, com foco na estratégia saúde da família.”, explica Lima.A agenda foi elaborada conjuntamente por um grupo formado por representantes de institutos, fundações, entidades e movimentos e por especialistas das áreas de educação, saúde e assistência social, entre os quais os ministérios da Educação (MEC) e do Desenvolvimento Social e Agrário, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) no Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).A primeira infância é a fase do desenvolvimento que vai do nascimento até os 6 anos. O Núcleo Ciência pela Infância diz, na publicação Impacto do Desenvolvimento na Primeira Infância Sobre a Aprendizagem, que esse período é crucial para a criança, porque é nele que ocorrem o desenvolvimento de estruturas e circuitos cerebrais e a aquisição de capacidades fundamentais que permitirão o avanço de habilidades mais complexas.Durante essa etapa da vida ocorrem o crescimento físico, o amadurecimento do cérebro, a aquisição dos movimentos, o desenvolvimento da capacidade de aprendizado, a iniciação social e afetiva, entre outros. Cada um desses aspectos é interligado aos demais e influenciado pela realidade na qual a criança vive.Levantamento das Organizações das Nações Unidas (ONU) aponta que um dólar investido em alimentação e programas pré-escolares traz retornos entre US$ 6 e US$ 17 para a economia. Além disso, estudos recentes nas áreas de neurociência e economia mostram que as experiências da primeira infância têm um impacto profundo no desenvolvimento do cérebro, na aprendizagem, na saúde e na renda. As crianças que são mal nutridas ou não recebem estimulação precoce estão suscetíveis a aprender menos na escola e a ter menores salários quando adultas.Da Agência Brasil