Câmara conclui votação em primeiro turno da PEC do teto de gastos

Maria no Plano da Salvação Deus manifestou o seu amor, por excelência, ao enviar seu filho Jesus Cristo, que revela sua face misericordiosa e salvadora. Deus quis, quer e salva a humanidade em Jesus Cristo. A Igreja Católica não só reconhece e professa isso, como promove encontros com.. O falso déficit previdenciário O Brasil precisa fazer uma reforma previdenciária, é claro. Estamos de acordo. Mas a nossa prioridade não é a mesma dos ministros do presidente Michel Temer. Eles anunciam, com certo ar de provocação, que o sistema só se salvará com a implantação de uma idade mínima de... ESCREVI O NOME DELA Dezessete pra dezoito anos, acho que eu não tinha mais do que isso, menino bonito, cabelos pretos encaracolados, cara cheia de cravos e espinhas, dentes encavalados, mas perfeitos (naquela época ainda não se usava esses aparelhos cheio de borrachinhas coloridas, o tal do... O recado das urnas A eleição de João Dória Junior à Prefeitura de São Paulo, já no primeiro turno, merece séria reflexão do atual sistema político. Demonstra que o povo da maior cidade do país, pela vontade de mudar, resolveu tomar as rédeas do poder e deixou de ouvir aqueles que insistem falar em seu... O NOVO BEIJO DE FRANCISCO Francisco, o de Assis, tinha uma repulsa imensa pelos leprosos, nojo mesmo. Aversão pela então doença fatal e contagiante, que apodrecia a carne dos enfermos, desfigurava seus rostos e causava mau cheiro. Mas, como o jovem que queria vestir as mesmas vestes e comer a mesma...