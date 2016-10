Formosa do Rio Preto: não é o ex-prefeito o agraciado pelas das passagens aeréas

No dia 29, do mês passado, foi publicada no Novoeste Online, uma denúncia chegada dois dia atrás (27) à redação do Novoeste, documentos comprovam que a Prefeitura de Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia, teria favoreceu “” com passagens aéreas, de ida e volta Barreiras/Salvador. No entanto, o nome que até então foi esclarecido recai supostamente se seria ou não de “” (Neo), ex-prefeito do município e tio do atual prefeito Jabes Júnior.A mesma denúncia já tinha sido feita pelo jornal O Expresso, de Luís Eduardo Magalhães, no dia 21/09/2016. Na época, após a publicação, a agência de turismo que forneceu as passagens emitiu um e-mail negando que “” seria o ex-prefeito “” que possivelmente poderia seria um homônimo do mesmo. O ex-prefeito ligou para o editor do periódico alegando que jamais utilizou passagens ofertadas pela atual gestão da Prefeitura formosense.Após a publicação do Novoeste On-line, na última quarta-feira (05), pela manhã, o mesmo aconteceu quando o ex-prefeito ligou para a sua redação fazendo as mesmas alegações anteriores de que ele não usou as passagem e que jamais teve algum tipo de vantagem pessoal através da Prefeitura de Formosa do Rio Preto.Na sexta-feira (07), da semana passada, a redação do Novoeste ligou para a Prefeitura, a secretária que atendeu passou para um preposto que se dizia ser o tesoureiro do município. Perguntado se conhecia algum sujeito chamado de “” ou se alguém trabalhava na Prefeitura com esse nome, ele retrucou não saber responder por que não tinha acesso à lista das pessoas que a Prefeitura teria beneficiado com passagens.Então, se o próprio ex-prefeito afirma categoricamente que não é “”, a Prefeitura alega não ter condições de identificar o tal sujeito e as passagens que, segundo a Passaredo Transportes Aéreos, ainda não foram reembolsadas, a única certeza evidente é que alguém foi beneficiado com as passagens aéreas.Agora, tanto a Prefeitura como a agência de turismo podem até negar sua identificação, mas que o sujeito deve ter identidade e CPF também é inegável, fica difícil acreditar em fantasma. A verdade, paira no ar algo muito suspeito que necessita ser esclarecido por parte das autoridades competentes. Porém, para isso, necessitam que sejam estimuladas já que o questionado diz respeito a recursos públicos que podem ter se esvaído pelo ralo da corrupção.É neste momento que cabem aos membros do Legislativo ou representante de sociedades civis locais denunciarem ao Ministério Público da Bahia (MP/BA) já que o órgão possui, além de autoridade, as ferramentas adequadas para agir com rigor na devida apuração dessas denúncias. Os responsáveis não podem ficar impunes, é essencial que sejam responsabilizados civil e criminalmente, caso se confirme a prática deletéria.Por Tenório de SousaDa Redação