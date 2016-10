MP recomenda retorno imediato dos servidores demitidos pela Prefeitura de Barreiras



Garis acompanhados por João Felipe, defronte po MPE/BA,

Após as eleições do último dia 02 de outubro, pais e

mães de família estão vivendo um momento de amargura, de extremo desespero. A maioria, é bom frisar, de pessoas

carentes de um trabalho digno.



