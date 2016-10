Negociação para ampliar Banco Postal é finalizada; Correios recebem propostas

O Banco do Brasil e os Correios encerraram negociações para ampliar os serviços do Banco Postal. Agora, os Correios anunciaram um processo de seleção pública para escolher uma instituição financeira para prestação de serviços de correspondente bancário.Em comunicado ao mercado financeiro (fato relevante), o Banco do Brasil comunicou que foram finalizadas as negociações, anunciadas em 2013, para ampliar parceria com os Correios no Banco Postal. A ideia era criar uma instituição financeira e, assim, ampliar os produtos e serviços oferecidos pelo Banco Postal. Atualmente, o correspondente bancário oferece serviços de abertura de conta-corrente, concessão de empréstimos, de cartão de crédito, pagamentos de benefícios e recebimento de contas.O Banco do Brasil assumiu o Banco Postal em janeiro de 2012, no lugar do Bradesco. Segundo o comunicado do banco, o acordo para distribuição de produtos e serviços do BB no Banco Postal termina do dia 2 de dezembro deste ano.”, diz o Banco do Brasil.Na edição de hoje (6) do Diário Oficial , os Correios publicaram o aviso de seleção pública. De acordo com a publicação, a apresentação da proposta comercial e dos documentos de habilitação deverá ocorrer até o dia 11 de novembro. A reunião para analisar as propostas ocorrerá no dia 14 do próximo mês.O Banco do Brasil informou que analisará sua participação no processo, a partir das condições estabelecidas no edital do aviso.Da Agência Brasil