A Lei que muitos não acreditavam

Romuldo Setubal versus Keno de Dedé

Com Romuldo Setubal fora da disputa, será Keno de Dedé

o prefeito ou terá nova eleição em Santa Rita de Cássia?

Candidatos a prefeito que tiveram contas rejeitadas, somente pelo Tribunal de Contas Estadual, poderiam concorrer às eleições municipais deste ano. De acordo com o entendimento firmado pela corte do STF os candidatos só podiam ser barrados pela Lei da Ficha Limpa se tivessem as contas reprovadas pelas Câmaras Municipais. É o caso do município de Santa Rita de Cássia, oeste da Bahia, onde o candidato a prefeito o Romualdo Rodrigues Setubal, teve suas contas reprovadas pela Câmara e, mesmo assim, insistiu com a candidatura por meio de liminar.Depois da decisão unânime proferida pelo TRE-BA, no último dia 04, terça-feira, foi cancelada a candidatura do ex-prefeito. Como ainda cabe recurso no TSE, caso o candidato venha recorrer, é quase certo que o resultado será o mesmo já que o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, tem sinalizado pela rejeição dos recursos.Além disso, no julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 10/08 deste ano, a maioria dos ministros entendeu que a decisão dos Tribunais que desaprova as contas do governo deve ser tratada apenas como um parecer prévio a ser apreciado pelos vereadores da municipalidade, os quais têm a palavra final sobre a decisão de rejeição ou aprovação das contas do gestor.Como foi o caso das contas do ex-prefeito de Santa Rita de Cássia que teve decisão desfavorável por parte da maioria dos vereadores impedindo o mesmo de concorrer qualquer cargo eletivo por oito anos.A Lei da Ficha Limpa diz que as pessoas que tiverem as contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável, ficam inelegíveis por oito anos a partir da decisão, ou seja, o mesmo não podia ser candidato e já sabia só não acreditava na sua aplicabilidade nestas eleições.Esta questão de contas reprovadas por Tribunais de Contas dos Municípios (TCM) ou Câmara de Vereadores chegou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por meio de um recurso apresentado por José Rocha Neto. Na época candidato a deputado estadual em 2014, que teve o registro de sua candidatura foi barrado por ter as contas do período em que foi prefeito de Horizonte, munícipio cearense, rejeitadas pelo TCM/CE e aprovada pela Câmara Municipal.Portanto, o resultado das eleições do último dia 2 de outubro no município poderá ser analisado em dois contextos. Um em que os votos do candidato(PP) ultrapassaram os 50% mais um dos votos validos que seria 9.111. Nesta hipótese teria nova eleição no município, conforme o Art. 224 do Código Eleitoral.No segundo contexto está relacionado aos votos comparecidos, onde somam os votos em brancos (1,16%), nulos (3,19%) e válidos do segundo candidato (47,84%) a percentagem é mais de 50% mais um dos votos comparecidos. Portanto, se valer este contexto não haverá nova eleição no município e(PSD) assumirá a Prefeitura a partir de 01 de janeiro de 2017.Por Sid James