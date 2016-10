Enem: MEC divulga 14 rankings alternativos de escolas

O Ministério da Educação (MEC) disponibilizou 14 arranjos possíveis das escolas com base nas médias dos alunos nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2015. São rankings que consideram aspectos como a escola ser pública ou privada, porte da escola, permanência dos alunos durante todo ou parte do ensino médio e formação dos professores.O objetivo, de acordo com o MEC, é disponibilizar para pais e responsáveis alternativas de análise das escolas. "", diz a presidente do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Maria Inês Fini. "".", acrescenta a secretária Executiva do MEC, Maria Helena Guimarães.Os dados do Enem por escola evidenciam a desigualdade entre escolas que atendem estudantes de níveis socioeconômicos altos e baixos. De acordo com os dados divulgados pelo Inep, a média dos estudantes com nível socioeconômico muito alto foi de 599 pontos, enquanto daqueles com nível socieconômico muito baixo atingiu 454 pontos. "", diz Maria Helena. Segundo Maria Inês, a escola deveria suprir as diferenças sociais em que os alunos estão inseridos.Ao todo, foram divulgados os resultados de 14.998 escolas, que são aquelas nas quais pelo menos a metade dos alunos do terceiro ano participaram no Enem e esse número equivale a pelo menos dez estudantes. No país, são 25.777 escolas com alunos matriculados no 3º ano do ensino médio regular.Segundo a secretária Executiva, estudantes de nível socioeconômico mais baixo deixam de participar do Enem. "".De acordo com o MEC, as escolas públicas e particulares que ocupam o topo dos rankings tradicionais são na maioria escolas que selecionam os estudantes. Nas públicas, são escolas federais, militares e técnicas. Maria Helena e Maria Inês se posicionaram contra provas como critério de seleção para as escolas públicas.", diz Maria Helena. Segundo ela, a seleção poderia adotar critérios que considerassem o nível socioeconômico ou mesmo inscrever os alunos por ordem de chegada ou sorteio.O MEC defendeu a reforma do ensino médio, que foi enviada ao Congresso Nacional como solução para a desigualdade no ensino. "", diz Maria Inês.Da Agência Brasil