Enem: redação tem 115 escolas em todo país com média 800

Apenas 115 escolas de quase 15 mil em todo país tiveram média igual ou superior a 800 pontos na redação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2015. Dessas, a maior parte é particular e quatro são públicas. Os dados do Enem por Escola foram divulgados hoje (4) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Apenas 115 escolas de quase 15 mil em todo país tiveram média igual ou superior a 800 pontos na redação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2015. Dessas, a maior parte é particular e quatro são públicas. Os dados do Enem por Escola foram divulgados hoje (4) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A nota é equivalente ao nível 5, o mais alto de proficiência calculada para os estudantes. Nessas escolas, mais da metade dos alunos está nesse nível, ou seja, eles obtiveram uma nota acima de 800 na prova - a nota da redação vai até mil pontos. Apenas uma das escolas têm 45,45% dos estudantes no nível 5, o Instituto Presbiteriano Gammon, em Guanhães (MG). A maior porcentagem, 94,12%, é do Instituto Educacional São José - Unidade Mocambinho, em Teresina.

Redação é a única prova subjetiva do Enem. As demais - linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza - são de múltipla escolha. A prova avalia os estudantes quanto ao domínio da escrita formal e capacidade de organizar e interpretar informações, entre outras competências.

Das quatro escolas públicas com médias acima de 800 em redação, quatro são federais: Colégio de Aplicação do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife; Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa (MG) e Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria (RS). A única escola estadual é a pernambucana Escola de Aplicação do Recife, vinculada à Universidade de Pernambuco (UPE).

“A redação é o elemento, na minha opinião, mais interessante do Enem. Comprova dois fatores fundamentais para a emancipação do indivíduo, o repertório e a capacidade de argumentação”, analisa o coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara. “As escolas públicas detêm 80% das matrículas, o número [com maiores notas] deveria ser maior”.

Aumento

Considerado o dado nacional, a média em redação do Enem 2015 subiu em relação ao Enem 2014. Em 2015 a média das escolas foi de 543 pontos, enquanto no ano anterior, chegou a 491. O tema da redação em 2015 foi “A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira”. Em 2014, o tema da redação foi "Publicidade infantil em questão no Brasil".

“Uma coisa positiva que contribuiu para a melhora na redação foi a criação de plataformas para o treinamento de estudantes, com a produção de redações online. A tecnologia está ajudando a melhorar os dados de redação, coloca o estudante em contato com professores e corretores para treinar”, diz o diretor de articulação e inovação do Instituto Ayrton Senna, Mozart Neves Ramos.

Nordeste

Entre as cinco particulares com as melhores médias de desempenho do país, quatro estão no Nordeste. Três são piauienses: Instituto Educacional São José - Unidade Mocambinho; Instituto Dom Barreto e Educandário Santa Maria Goretti, todos em Teresina, respectivamente o primeiro, segundo e quarto com as melhores médias. Também no Nordeste, está o Colégio Antares Pré-Vestibular, em Fortaleza, o terceiro com a melhor média na prova. Em Campo Grande, com a quinta melho média em redação, está o Colégio Bionatus II.

Ao todo, foram divulgados os resultados de 14.998 escolas, que são aquelas nas quais pelo menos a metade dos alunos do terceiro ano participou do Enem 2015 e esse número equivale a pelo menos dez estudantes. No país, são 25.777 escolas com alunos matriculados no 3º ano do ensino médio regular.

Da Agência Brasil