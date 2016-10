Escolas com melhor desempenho têm professores com boa formação

Escolas públicas estaduais com melhor desempenho em matemática têm mais da metade dos professores formados na área que lecionam. Entre as dez primeiras colocadas no ranking do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por escola, nove têm mais de 70% dos docentes com formação específica.

Os dados foram divulgados hoje (4) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A autarquia considerou os docentes com formação superior em licenciatura na mesma disciplina que lecionam, ou bacharelado na mesma disciplina com curso de complementação pedagógica concluído.

As redes estaduais concentram a maior parte dos estudantes de ensino médio do país. Do total de quase 15 mil escolas que tiveram as médias divulgadas pelo Inep, 8,6 mil são estaduais.

Aquelas que tiveram melhor desempenho são ligadas a universidades estaduais ou são escolas técnicas estaduais - as exceções são o Colégio Estadual Tiradentes, primeiro do ranking e o Colégio Tiradentes de Ijuí. Todas atendem estudantes de nível socioeconômico muito alto ou alto.

“Esse dado é importante porque mostra que as escolas de alto custo, de elite, acabam optando por professor licenciado”, diz o coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara. “No ensino básico, perdemos muitos talentos, que seriam bons professores para o mercado, onde conseguem ganhar mais que lecionando”.

No país, de acordo com dados do Ministério da Educação (MEC), quase 40% dos professores das escolas públicas não têm formação adequada. No caso específico de matemática, 51,3% não têm a formação específica para lecionar a disciplina.

“Eu aprendi na vida que, em primeiro lugar, tem que ter gente bem formada. Ter licenciatura não é suficiente é preciso olhar a qualidade da formação. É preciso avaliar ainda se aquele que tem a formação adequada está dialogando com o chão da escola, muitas vezes as universidades são muito distantes da realidade nas escolas”, diz o diretor de articulação e inovação do Instituto Ayrton Senna, Mozart Neves Ramos.

Gargalo

Matemática é o grande gargalo de aprendizado. Em 2015, a média nacional, que foi 475, caiu em relação a 2014, com 481 pontos. A deficiência fica clara também em outras avaliações, como a Prova Brasil.

As escolas estaduais no topo do ranking de melhor média de desempenho, no entanto, sobressaem em relação às demais. Nove delas têm mais de 60% dos estudantes com desempenho na faixa 4 e 5, que são as mais altas consideradas pelo Inep. Isso significa que esses alunos tiraram 650 pontos ou mais nessa prova. A menor média das dez com melhores médias é 647,39 e a maior, 714,37.

Ao todo, foram divulgados os resultados de 14.998 escolas, que são aquelas nas quais pelo menos 50% dos alunos do terceiro ano participaram no Enem e esse número equivale a pelo menos dez estudantes. No país, são 25.777 escolas com alunos matriculados no 3º ano do ensino médio regular.

Veja as escolas estaduais com melhores médias de desempenho em matemática:

Colégio Estadual Tiradentes (RS): 714,37

Colégio Técnico de Campinas - Unicamp (SP): 708,29

Colégio Técnico Industrial "Prof. Isaac Portal Roldán" - Unesp (SP): 702,57

Colégio Técnico Industrial de Guaratinguetá Prof. Carlos Augusto Patrício Amorim Unesp (SP): 702,13

Escola Técnica Estadual de São Paulo (SP): 695,41

Escola de Aplicação do Recife da Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco (FCAP-UPE) (PE): 685,08

Colégio Tiradentes de Ijuí (RS): 684,12

Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira Universidade do Estado do Rio de Janeiro (CAP-UERJ): 678,92

Colégio Técnico de Limeira - UNICAMP (SP): 669,67

Escola Técnica Estadual Irmã Agostina (SP): 647,39

