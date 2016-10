A sorte está lançada. Após o resultado das urnas estará eleito quem o povo acredita ser o melhor para governar nossa cidade

Por motivo alheio à minha vontade, nos últimos dias estou praticamente fora da minha principal atividade, opinar sobre política.Esta foi uma campanha bastante acirrada, que próximo do seu final teve uma reação do prefeito, com disseminação de obras totalmente eleitoreiras, visando recuperar o terreno perdido, pois em praticamente três anos e nove meses nossa cidade ficou à deriva, sem obras que ensejassem o respaldo da população quanto à postulação do alcaide em disputar a reeleição.Primeiro, lançou o Parque Novo Tempo, uma obra muito cara e sem o necessário tempo de entregá-la, antes da eleição. Depois surgiu a ideia de implantar o asfalto em 200 ruas, e o que se viu foi um serviço de péssima qualidade, com retorno eleitoral insignificante. Por fim, mais um plano mirabolante do gestor, efetuar serviço de drenagem para implantação de melhoramentos para os bairros de Morada da Lua, Vila Regina, Vila Juri e Loteamento São Paulo, empreitada totalmente fora do alcance do erário municipal, em função do custo muito elevado e também porque a verba a ela destinada não poderia ser liberada em período eleitoral.No lado político, os fiascos do gestor contribuíram para enfraquecer sua pretensão. A entrada de um moço sem qualquer respaldo político, sem nenhuma experiência, também pesou a promessa de ser o novo, e depois, não se sabe o motivo, abraçou o velho método de se fazer política. O calouro Moisés Schmidt, que no início decepcionou muitos seguidores, possivelmente poderia ser um bom vereador, jamais vice-prefeito. No futuro, quem sabe.Outro erro do prefeito foi se coligar a uma eterna rival política, a ex-vereadora Kelly Adriana Magalhães, com um passado político totalmente voltado ao confronto com o seu grupo, sua pessoa e sua esposa. Pior, com funções de comando de determinadas situações, pois quem nasceu para só criticar e não apresentar ideias sente-se noutro mundo quando passa a ser governo.Sobre o candidato mais novo, vereador Carlos Tito, pra mim foi uma grata surpresa, pois é sabido que sua coligação contou com verba infinitamente inferior das demais, mas com muita garra, aliado a uma ótima estratégia, na reta final tende a ultrapassar a chapa da situação. Creio que num próximo pleito, com a experiência que adquiriu, Tito mostrará que poderá, quem sabe, alcançar a sua meta, ou até antes ser membro da Assembleia baiana nas eleições 2017.Dos três candidatos, sem duvida, Zito Barbosa foi o que mais se aproximou do povo. Não há um palmo de terra no município de Barreiras não visitado por ele, levando suas ideias, seus planos e suas metas. Como estava o bastante tempo expondo à população como fazer para administrar um município em constantes crises, convenceu a maioria e obteve bom respaldo.Sei que muitos se oporão ao que vou afirmar, pois acho que a vitória de Zito Barbosa nunca esteve tão próxima. Os perdedores poderão me maldizer, mas fica a lição para quem no futuro desejar ser prefeito: expor seus planos incansavelmente, dialogando com o povo constantemente, valorizando e ouvindo a todos sobre seus problemas. O segredo a um bom político está umbilicalmente ligado ao diálogo e neste ponto ninguém superou Zito.Por Itapuan CunhaComentarista da política.