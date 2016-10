Notícias Destaque NOTÍCIAS DO DIA... Eleições 2016: a iminente derrota histórica nos anais das eleições de Barreiras Editoria 01/10/2016 as 09:59 hEditoria Imprimir

Zito Barbosa, Tito e Antônio Henrique

Nos dias de hoje, a política perdeu sua significância de tal maneira que a maioria dos brasileiros, entre eles os jovens, duvida que no meio ainda existam honestos. A politicalha dos conchavos que surrupiam o país, os estados e os municípios é tão absurda que estar político neste “Brasil de meu Deus” é como ser agraciado oficialmente de um passaporte para assumir legalmente a profissão de achacador ou de ladrão.



No entanto, tal panorama decadente precisa ser revertido, do contrário o país inteiro, que já está passando por sua maior e mais avassaladora convulsão social, vai se aprofundar de vez em estado de degradação e nos municípios não é diferente.



Em Barreiras, no decorrer destas eleições os barreirenses ficaram pasmos com certas polêmicas e controvérsias no âmbito da política local. Opositores políticos que se combatia rigorosamente, inclusive se pichando com xingação que chegava ao cume da repugnância e da anormalidade em qualquer desavença política, inclusive no âmbito da intimidade familiar e pessoal, de repente se uniram em torno das benesses ofertadas pela corte municipal.



Para alguns críticos de plantão da política local, o propósito desses conchavos políticos é repugnante. Todos comungam da mesma ideia de que o mais alto nível de hipocrisia e contravenção à moral, a ética e aos bons costumes não têm limite.



Caberá ao povo saber escolher no dia 02 de outubro os candidatos que essencialmente tornaram público o proposito sobre suas candidaturas, seja vereador ou prefeito. A cidade nos últimos anos tem carecido de uma nova forma de administração pública, essencialmente que seja moderna, participativa e amplamente transparente com a coisa pública. A cidade só tem retrocedido com politiqueiros que pensam em se perpetuarem nas benesses de cargos políticos.



Seria salutar, até para manter equidade entre os opositores, a Justiça Eleitoral punir ou coibir candidatos que tentam mentir, pongar ou propor obras absurdas em programa eleitoral. Determinar aos candidatos que se apeguem apenas a propagação de seu plano de governo e não a alegação de obras feitas ou que estejam em curso. Moralmente, é obrigação de qualquer gestor cumprir não só com o que prometeu em campanha, mas fazer algo além para o bem-estar de seus munícipes. Desta forma, é essencial que o eleitor tenha a consciência de confirmar nas urnas quem poderá verdadeiramente construir o bem-estar de nossa cidade.



Zito Barbosa: “Agora é Zito”



Zito Barbosa começou sua carreira política em 1996, quando venceu a 1º eleição para prefeito no município de São Desidério. Reelegeu-se em 2000, ano em que se casou com Marizete, com quem tem uma filha. Em 2008 foi eleito pela 3ª vez prefeito da cidade. Para a maioria dos moradores do município, cerca de 90%, dizem que existem duas realidades em São Desidério, uma antes de Zito e outra depois de Zito.



Dados comprovam que foram as administrações de Zito que transformaram São Desidério em uma das maiores potências agrícolas do país. Em seus governos os serviços públicos viraram referência no Brasil e o município foi escolhido o 4º melhor administrado na Bahia, pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro - FIRJAN.



Outro fato que é real, ao contrário do que os adversários dizem, especialistas em gestão pública afirmam que municípios como São Desidério são difíceis de administrar. Além de ser o segundo maior em extensão territorial no Estado, com quase o mesmo tamanho do estado de Sergipe, sua sede fica próximo de Barreiras e Catolândia, enquanto que a maioria de seus povoados ficam distantes, a exemplo do distrito de Roda Velha, Campo Grande, Ponte de Mateus, Currais e outros. O que dificultam e muito a logística dos serviços públicos, inclusive o escoamento da produção agrícola dos pequenos agricultores.



Uma coisa que a população são-desideriana deve se vangloriar é que, apesar de suas riquezas econômicas, seus governantes não deixaram inchar a miséria social no município, a exemplo de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães. Pobreza tem como qualquer outro município, mas miséria social não se vê pelo município.



Zito fez um ótimo trabalho não só na sede do município, mas também fez muito pela zona rural urbanizando os povoados, levando água potável, saúde, educação e energia para muitas famílias. Como gestor sempre foi reconhecido como bom pagador aos fornecedores, especialmente, para com os servidores municipais que nunca atrasou seus salários. Não é a toa que Zito é tratado com bastante carinho pelo povo de São Desidério, tanto que sua aceitação popular na última gestão teve índice de 89% de aprovação.



Nestas eleições, com o slogan “Agora é Zito”, mais uma vez tenta assumir a Prefeitura de Barreiras. Ao tomar a decisão de ser candidato, sua primeira iniciativa foi contratar dois arquitetos urbanistas, professores da Universidade Federal da Bahia (UFBA), para que pesquisassem os bairros da cidade e analisassem individualmente seus problemas. Para isso, foram ouvidos moradores, entidades representativas e profissionais das mais diversas áreas. Após amplos e profundos estudos foi apresentado um planejamento de soluções socioeconômicas, técnicas e culturais possíveis que podem ser realizadas em Barreiras, que faz parte de suas promessas apresentadas em seu programa eleitoral na televisão, nas rádios e em cada reunião nos bairros.



Tito: “Mudança pra valer”



Dentre os demais candidatos, Tito é o mais jovem. Com o slogan “Mudança pra valer” se diz preparado e com muita disposição para trabalhar por toda a cidade, promete mudanças na forma de como administrar a cidade, fazer um governo de portas abertas e de governança para o povo, caso seja eleito. Tito convoca a população para resgatar a gestão pública do município tirando o dos grupos familiares e partidários para as mãos da população.



Carlos Tito Marques Cordeiro, popularmente conhecido como vereador Tito, tem feito história na sua vida política. É o primeiro presidente da Câmara Municipal de Barreiras a ser reeleito. Com 38 anos, assumiu o mandato de vereança por quatro mandatos, é advogado e mestre em Direito Público. Mesmo sem compor a base do governo municipal, sua atuação como líder do legislativo tem recebido elogios de todos os lados. É autor de vários Projetos de Lei que hoje garante benefícios a população, dentre eles se destaca o fim da taxa do esgoto de 80% na cidade.



Além de uma atuação exemplar à frente do Legislativo em suas duas gestões, o presidente soube estabelecer vínculos com todos seus pares. Segundo Tito, sua reeleição representa o reconhecimento de colegas vereadores, sensíveis a opinião pública, pelo trabalho que tem desenvolvido na presidência da Casa, junto com a Mesa Diretora.



Antonio Henrique: “Firme e Forte”



Vale lembrar que Antonio Henrique para se eleger nas eleições de 2013 prometeu transformar a cidade com muitas obras. Ao assumir sentou na cadeira do terceiro mandato com o compromisso de realizar uma gestão histórica, conversar com as entidades civis locais, melhorar a situação da cidade e permanecer apenas um mandato de quatro anos. No entanto, o que poderá ficar na história será a pior gestão de seus mandatos e, provavelmente, sofrerá a maior derrota eleitoral nos anais das eleições de Barreiras. Pelo menos, é o que os resultados das pesquisas estão prevendo.



Não é por menos que no decorrer de 3 anos e nove meses de sua administração a situação do município pouco mudou. Além disso, foi pichado pela mancha da corrupção decorrente de vários inquéritos no Ministério Público (MP) que investigam supostas irregularidades na aplicação de recursos públicos. No entanto, o estanho de tudo isso é que o prefeito ao invés de afastar os prepostos denunciados os acolheu embaixo de suas asas.



Com o slogan “Firme e Forte”, na tentativa de reeleição, novamente tem prometido transformar a cidade com muitas obras com o único objetivo de tentar reverter o alto índice de rejeição que execra a gestão municipal. Porem, se as pesquisas estiverem certas o resultado das urnas provavelmente não será o imaginado.



A tentativa do atual prefeito de imitar a mesma artimanha da ex-prefeita Jusmari Oliveira nas eleições passadas, que também tentou se reeleger através de propagação de obras pelos cantos da cidade a poucos dias da votação não logrou o efeito esperado. No caso do atual prefeito, o resultado está sendo ainda mais inverso e, isso, devido às redes sociais que têm desconstruído tais pretensões e guiado a consciência do eleitorado barreirense.



Pesquisas confirmam Zito Barbosa com larga frente de seus opositores



A poucos dias da reta final das eleições municipais deste ano as pesquisas têm revelado a crescente preferência dos eleitores para os candidatos Zito Barbosa e Tito. Isto, devido ao fato que o advento da internet praticamente tem guiado a consciência do eleitorado barreirense. Inclusive, através das redes sociais.



O resultado da pesquisa Ibope divulgada no último dia 21, não é novidade para quem tem conhecimento de outros levantamentos sobre as eleições em Barreiras onde os índices são praticamente os mesmos com dianteira expressiva do democrata.



Os mais afoitos analistas políticos locais arriscam dizer que a pesquisa Ibope demonstra claramente a insatisfação de grande parte da população barreirense para com a gestão municipal atual. É uma prova cabal de que “Tonhão foi testado e reprovado” neste seu terceiro mandato, disse um deles. Ainda segundo o analisador os “incubados” que na sua maioria são eleitores conscientes que poderá mais uma vez decidir de certa forma às eleições, só que desta vez fazendo com que Tito fique a frente de Antonio Henrique.





Como foi falado anteriormente, os resultados das pesquisas, divulgadas recentemente não são muito diferente de outras. No levantamento realizado pelo Ibope, encomendado pelo Bahia Notícias, registada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob protocolo nº BA-06617/2016, Antonio Henrique (PP) aparece muito atrás de Zito Barbosa (DEM), tanto no cenário estimulado quanto no cenário espontâneo. Na opção estimulada da Ibope/Bahia Notícias, Zito atinge 54% das intenções de voto, ante 20% de Antônio Henrique e logo atrás Tito com 19%. Foram ouvidas 406 eleitores entre os dias 17 e 20/09/2016, com margem de erro de 5% para mais ou para menos e nível de confiança 95%.



Na pesquisa ZDA|Insight, registrada na Justiça Eleitoral, sob número BA-08549/2016, última a ser divulgada, na sua opção induzida, contabilizados apenas os votos válidos, Zito Barbosa chega a 55,84% dos votos, seguido por Antonio Henrique e Carlos Tito, novamente empatados com 22,08%. A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 22/092016, ouviu 944 eleitores em 42 comunidades das áreas urbana e rural do município.



As pesquisas completas se encontram no site do TSE.



Por Tenório de Sousa

