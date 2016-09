Governo prorroga prazo para saque de indenização por entrega de arma de fogo

Eleição, o momento do povo decidir Depois de um período de 45 dias de campanha, estamos chegando ao dia da votação em prefeitos e vereadores. Neste domingo renovam-se os governos dos 5.670 municípios brasileiros. São 16.567 candidatos a prefeito e 463.376 a vereador, todos pedindo nossos... Depois de um período de 45 dias de campanha, estamos chegando ao dia da votação em prefeitos e vereadores. Neste domingo renovam-se os governos dos 5.670 municípios brasileiros. São 16.567 candidatos a prefeito e 463.376 a vereador, todos pedindo nossos... Reflexões sobre a reportagem do Fantástico da Rede Globo: Universitários voltam às aulas em ônibus de condições precárias O programa Fantástico da Rede Globo de Televisão veiculou no último domingo, 25.09, uma excepcional reportagem dispondo sobre as péssimas condições do transporte escolar e o verdadeiro malabarismo de centenas de universitários, trabalhadores rurais vem fazendo para... O programa Fantástico da Rede Globo de Televisão veiculou no último domingo, 25.09, uma excepcional reportagem dispondo sobre as péssimas condições do transporte escolar e o verdadeiro malabarismo de centenas de universitários, trabalhadores rurais vem fazendo para... Sendo aprovado Otto Alencar como campeão das eleições, Rui Costa fica garantido de novo no Palácio de Ondina Próximo domingo (02/10) o mundo político na Bahia tem uma nova conformação, e segundo as primeiras projeções de resultados eleitorais dos partidos nestas eleições municipais apontam para a liderança do PSD, do senador Otto Alencar, com o maior número de prefeitos a serem... Próximo domingo (02/10) o mundo político na Bahia tem uma nova conformação, e segundo as primeiras projeções de resultados eleitorais dos partidos nestas eleições municipais apontam para a liderança do PSD, do senador Otto Alencar, com o maior número de prefeitos a serem... Saindo da terra sem pasto Um príncipe de apenas cinco anos aparece na Bíblia. Ele é neto do rei Saul, filho de Jônatas. Ele se chama Mefibosete... Mefibosete viveria terríveis momentos... Mas, quando menino, o pequeno Mefibosete tinha tudo a sua disposição, e tinha muitas pessoas que o cuidavam. Afinal, era... Um príncipe de apenas cinco anos aparece na Bíblia. Ele é neto do rei Saul, filho de Jônatas. Ele se chama Mefibosete... Mefibosete viveria terríveis momentos... Mas, quando menino, o pequeno Mefibosete tinha tudo a sua disposição, e tinha muitas pessoas que o cuidavam. Afinal, era... Cidades: questão ambiental e voto O desperdício de alimentos parece uma endemia da modernidade. Os Estados Unidos, por exemplo, estavam jogando no lixo ou largando pelo caminho cerca de 40% dos alimentos, considerando-se o ciclo da fazenda ao garfo.¹ No Brasil, fala-se em desperdício alimentar de 20 a 30%. O desperdício em si já é uma questão moral, pois subtrai parcela do direito a vida de milhares de famintos que habitam o planeta. Mas o nosso... Mais Artigos