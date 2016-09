Governo lança campanha do Outubro Rosa na próxima quarta-feira Editoria 30/09/2016 as 16:52 hEditoria Imprimir

“Uma doença silenciosa e agressiva”. Assim, a servidora pública Renildes Cardoso Santos, que venceu o câncer de mama, define o câncer de mama, que deverá atingir 2.760 mulheres na Bahia em 2016, de acordo com a estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca). Ela ressalta a importância de iniciativas de esclarecimento como o ‘Outubro Rosa’, campanha que o Governo do Estado inicia na próxima quarta-feira (5), no Centro Estadual de Oncologia (Cican), às 9h, com palestra, distribuição de esmalte e laços rosa, entre outras atividades, e a presença dos secretários estaduais da Saúde, Fábio Vilas-Boas, e de.Políticas para as Mulheres, Olívia Santana.



Durante todo o mês, haverá uma série de atividades com o objetivo de chamar a atenção das mulheres para se cuidarem, uma vez que o diagnóstico precoce pode levar à cura em até 95% dos casos. De acordo com a servidora, a descoberta da doença em estágio inicial foi fundamental para obter êxito no seu tratamento, pois ela não sentia nenhum sintoma. “Eu não sentia absolutamente nada, nenhuma dor, nenhum desconforto, fui apenas fazer meus exames de rotina e descobri”.



Por entender a relevância do Movimento Mundial do Outubro Rosa que o Governo do Estado, por meio das secretarias da Saúde (Sesab) e de Políticas para as Mulheres (SPM), fez uma ampla programação, buscando mobilizar, sensibilizar e alertar às mulheres para se cuidarem, além de disponibilizar exames de mamografias na capital e no interior. Outros órgãos do estado também realizarão ações de mobilização para prevenção e combate à doença, a exemplo da Secretaria Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado (Seap) e a Polícia Militar da Bahia (PMBA).



Estatística na Bahia



Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) apontam que na Bahia 12.530 novos casos de câncer vão acometer as mulheres em 2016, sendo 2.760 de mama e, destes, mil ocorrerão em Salvador. Quando detectado em fase inicial, a doença pode alcançar até 95% de cura. Para isso, gestos simples como “o autoexame e a observação atenta ao corpo podem representar um grande diferencial para o tratamento”, ressalta a enfermeira Ana Christina Lordelo de Salles Mascarenhas.



Ela descobriu uma pequena diferença em sua mama e, ao insistir com o médico “sobre este achado”, constatou, por meio de exames, que havia um nódulo em fase inicial. “No meu caso, este cuidado com o corpo foi fundamental, pois eu ainda não tinha indicativo médico para fazer mamografia. Estava com 39 anos, mas como tinha registro de câncer na minha família, sempre ficava muito atenta”.



No Brasil, a orientação é começar os exames clínicos entre 40 e 49 anos. A partir dos 50, mamografias e ultrassonografias. Mas isso não vale para as mulheres com histórico familiar de câncer de mama em parentes de primeiro grau, pois, nestes casos, recomenda-se o acompanhamento clínico individualizado.



Mamografias no Cican



Durante o mês de outubro, o Cican irá disponibilizar 30 mamografias por dia para mulheres a partir de 50 a 69 anos. A ação seguirá durante todo o mês, exceto sábados, domingos, feriados e 28 de outubro, data em que se comemora o dia do Servidor Público. O agendamento do exame é presencial e as mulheres interessadas devem comparecer à unidade a partir da próxima segunda-feira (3) e apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e cartão SUS.



Rastreamento do Câncer de Mama



Umas das principais ações do Governo durante o Outubro Rosa será o Rastreamento do Câncer de Mama, com unidades móveis realizando mamografias na capital e no interior. Para ser atendida, a paciente, na faixa etária de 50 a 69 anos, também precisa apresentar a mesma documentação.



O diretor de Projetos Estratégicos (Dipro) da Sesab, Ivonildo Dourado, ainda explica que a entrega dos resultados, durante um mês, será no local onde foram realizados os exames. Após esse período, ficará disponível em uma unidade da Clínica Delfin, para onde também serão encaminhadas as pacientes que necessitarem de exames complementares.





Salvador se veste de Rosa na luta pelo câncer de mama



A partir de segunda (3), os monumentos ‘As Meninas do Brasil’ (conhecido como as Gordinhas de Ondina) e o de Maria Quitéria, em Salvador, estarão vestidos de rosa, com objetivo de conscientizar a população feminina sobre a necessidade da prevenção e atenção ao câncer de mama. A ação, que prossegue até o dia 31 de outubro, é realizada pela SPM e Sesab.



Arena Fonte Nova movimenta a campanha



Durante o mês de outubro, a Arena Fonte Nova realizará várias ações, em parceria com o Governo do Estado, de conscientização com os torcedores que participarão dos jogos do campeonato brasileiro, além de ativações internas com seus colaboradores.



II Motopasseio Rosa



Em sua segunda edição, o evento Motopasseio Rosa terá o Cican como ponto de encontro e partida dos cerca de 300 motociclistas esperados na ação, no dia 9 de outubro, às 9h. O objetivo é alertar a população feminina sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Após uma palestra sobre o tema, eles farão um trajeto de cerca de uma hora até a Universidade Estadual da Bahia (Uneb), no Cabula, passando por vários pontos turísticos da cidade.



Durante o percurso, o grupo arrecadará ainda doações para serem entregues ao Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer (Naspec). Além da parceria do Cican, Sesab e Uneb, a ação conta com o apoio da Associação dos Motociclistas do Estado da Bahia (AMO-BA) e está sendo realizada por integrantes dos motoclubes ‘Calangos Indomáveis’, ‘Bandidas’, ‘Mensageiros de Cristo’ e ‘Harleyras de Salvador’.



Curso de atualização em mamografia



Um curso de capacitação será ministrado para técnicos de Radiologia que realizam mamografias em unidades conveniadas com a Sesab em todo o estado. Será ministrado pela ginecologista Lorena Fonseca, no dia 21 de outubro, no auditório do Hospital Aristides Maltez. São oferecidas 120 vagas.



Webpalestras



Ao longo do mês de outubro serão realizadas também webpalestras envolvendo temas como diagnóstico do câncer de mama, voltadas para profissionais de saúde do estado, com transmissão para diversos municípios, por meio de salas de videoconferência e também pela internet. O calendário e o link para acesso podem ser conferidos no site Telessaude. http://www.telessaude.ba.gov.br/.



Mulheres privadas de liberdade



Anualmente, a Sesab, em parceria com a Seap, desenvolve atividades de prevenção e rastreamento do câncer com as internas das unidades penitenciárias do estado. São realizados exames para identificação da doença, além de ações educativas e de conscientização, como palestras sobre a importância de se prevenir ou tratar a doença, sob a orientação de equipes multidisciplinares.



Prevenção na PM



A Polícia Militar realiza no dia 6 de outubro, às 18h, no quartel do Comando Geral, no Largo dos Aflitos, em Salvador, um evento para as policiais militares femininas e familiares voltado a estimular a prevenção e tratamento do câncer de mama. A expectativa é de 200 participantes, incluindo artistas convidados, que ainda estão sendo definidos. A programação constará de palestra do coronel e médico mastologista Marcos Nolasco, coordenador do Departamento de Saúde (DS) da PMBA, com o objetivo de conscientizar as mulheres sobre a importância do autoexame.



O Grupo de Teatro também apresentará uma esquete especial, com a temática de prevenção ao câncer de mama, que será levada durante o mês de outubro para em instituições filantrópicas, escolas, hospitais e quartéis. No dia 11, às 9h, Nolasco fará palestra sobre o tema prevenção e tratamento, no auditório da Assembleia Legislativa da Bahia, a convite do Legislativo.



Outras ações



Entre outras ações em comemoração ao Outubro Rosa acontecerão ainda um show com a Banda Didá, composta apenas por mulheres, palestras diversas, em unidades de saúde do estado, e distribuição de material informativo.



Bahia câncer de mama Outubro Rosa