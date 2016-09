Centro de Treinamento Parceiros da Tecnologia: Mais de 6 mil profissionais capacitados desde a sua fundação



“Capacitar a mão de obra dos profissionais da região, criando novas oportunidades e especializando o trabalho no campo, esse é propósito do Centro de Treinamento Parceiros da Tecnologia que já capacitou cerca de 6 mil Profissionais, desde a sua inauguração”

Inaugurado em 2010, o Centro de Treinamento é fruto de parcerias firmadas entre a Abapa e os setores público e privado, como Agrosul – John Deere, Veneza Equipamentos - John Deere, SENAR, SENAI, CIEB, SESI, Oeste Pneus-Pirelli e Universidade Federal de Viçosa (UFV), Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães e Instituto Brasileiro do Algodão (IBA), que disponibilizam os recursos necessários para as aulas práticas dos cursos. Em 2016, de janeiro até setembro, cerca de 2 mil profissionais passaram pelo Centro. Somente neste mês, cerca de 219 profissionais do campo foram capacitados nos cursos de: Conservação do Solo e da Água, NR 13 – Caldeira, Pulverizador, Pá carregadeira, Trator/Plantadeira, NR 33 – Supervisor, A.M.S Básico e Pneus Agrícolas.”, disse Roberto Lopes, que trabalha da Fazenda Bom Jesus. O treinamento de Pneus Agrícolas, aconteceu no dia 19 de setembro, no Laboratório de Pneus Pirelle, em Luís Eduardo Magalhães. O Laboratório de Pneus Pirelli, foi instalado no Centro de Treinamento em maio de 2016, por meio da parceria firmada com a Pirelli, Oeste Pneus e Agrosul – John Deere, com o objetivo de difundir conhecimento técnico específico em relação à correta aplicação e manuseio de pneus agrícolas e rodoviários, garantindo a devida qualificação para os profissionais do campo.", ressaltou o coordenador do Projeto, Douglas Fernandes.Curso de Conservação do Solo e da Água - Neste mês, duas turmas foram capacitadas durante o Curso de Conservação do Solo e da Água, que aconteceu nos dias: 12 a 14 de setembro (primeira turma) e 15 a 17 de setembro (segunda turma), com o intuito de informar os participantes sobre as práticas de conservação do solo e da água, mostrando no campo a importância de se conhecer e proteger o solo dos agentes causadores da erosão.Para o gerente da fazenda Iowa, Benjamim Alves, que participou do treinamento, o objetivo foi alcançado, e ele irá adaptar as novas técnicas de terraço e aperfeiçoar a tática de plantio direto. “”, disse Benjamin.Ministrado pelo professor da Universidade Federal de Viçosa, Dr. Diego Antônio França, o curso teve uma carga horária de 24h, entre aulas práticas e teóricas e um conteúdo programático voltado para: Legislação sobre uso, manejo e conservação de solos, Erosão do solo, Perfil do solo, A agricultura conservacionista, Sistemas cultivo mínimo ou preparo reduzido, Sistema plantio direto, Processos de degradação do solo e controle, Compactação do solo, Diagnóstico conservacionista de área de cultivo, Avaliação da compactação do solo em área de cultivo, Avaliação da textura do solo em área de cultivo e Avaliação da estrutura do solo em área de cultivo.”, disse o professor da UFV, Diego Antônio França.Segundo o professor, o público formado por cerca de 40 profissionais do campo, foi bem diversificado, com gerentes de fazenda, engenheiros ambientais e agrônomos, técnicos agrícolas, dentre outros.O Centro de Treinamento Parceiros da Tecnologia atua nas áreas de: Mecanização Agrícola; Movimentação de Cargas; Florestal; Beneficiamento e Análise da Fibra do Algodão; Saúde e Segurança do Trabalho – NR’s; Siderurgia; Informática; Rodoviário; Ensino Técnico – EaD; Tecnologia em Pivôs Agrícolas; Boas Práticas em Pulverização Aérea; Tecnologia em Lubrificantes; Tecnologia em Pneus Agrícolas e Rodoviários; Controle, Redução e Monitoramento de Poluentes para Veículos a Diesel, dentre outras.Ascom Abapa