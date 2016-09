Partido Verde declara apoio a Tito



Carlos Leite, presidente do PV de Barreiras.



“O candidatoTito assumiu o compromisso com as propostas do PV para a qualidade de vida da população. Ele tem o nosso apoio e merece a chance de ser prefeito de Barreiras, pois representa a verdadeira mudança e o rompimento com a política tradicional. Estamos com Tito nesse momento de transformação do nosso município”. Com essa declaração, o presidente do PV, de Barreiras, Carlos Leite, endossou o apoio do Partido Verde à candidatura de Tito.

“Essa importante manifestação do PV engrandece nossa candidatura e nos reforça ainda mais para o desafio de construir um novo tempo, com progresso e mais oportunidades para todos. É também mais uma prova que temos as melhores propostas para o desenvolvimento da nossa terra”, declarou Tito.

Ao lado do povo

Ao priorizar o diálogo constante com a população, as ideias inovadoras, o planejamento e a aplicação correta dos recursos públicos como o melhor e mais produtivo caminho na defesa dos interesses do povo, Tito se diferenciou dos outros candidatos a prefeito, e mostrou que é possível sim um projeto que aponte o município para o futuro.

Assessoria de candidato Tito 45