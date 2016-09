CHOVE CHUVA

Carros atolados, prejuízos para os proprietários de veículos

Moradores da Rua Antônio Lúcio Peixoto, na Vila Rica, passaram 05 dias sendo feitos de besta com a promessa do "asfalto". Com a primeira chuva, o serviço sem macro e micro drenagem virou lama. São recursos públicos no ralo da enxurrada

Com a chuva, a situação do loteamento Serra do Mimo não ficou muito diferente de outros

Ainda que discretamente, eis que a chuva chegou a Barreiras. Não é na quantidade tão ansiada pela população, mas já é um começo. Os agricultores, principalmente, demonstram um contentamento a olhos nus. Afinal, há três anos seguidos anseiam pelo precioso líquido, que não tem sido suficiente para produção de boas safras.Quem já preparou suas terras para o plantio, anda num frenesi pouco visto ultimamente. Alegremente providenciam os últimos detalhes para semear a terra, na esperança de uma boa colheita, que compense os prejuízos pretéritos.Segundo os especialistas em climatologia, as chuvas neste ano serão mais intensas, pois o fenômeno “el niño”, que aquece as águas do oceano pacífico, este ano não surgirá, o que contribuirá para que tenhamos chuvas mais abundantes.As chuvas que caem em Barreiras, todavia, provocará alguns prejuízos à nossa infraestrutura, pois é sabido que a Prefeitura implantou em muitas das nossas ruas um asfalto improvisado, com fins eleitoreiros, que certamente não suportará a intensidade das águas.O Novoeste e o Blog do Itapuan, quando começou a ser implantado tal asfalto, não deixaram de alertar para a qualidade do material utilizado, que muitos chamam de “”. O tempo gasto para aplicação dos insumos foi em total dissonância com os procedimentos técnicos recomendados pelos profissionais da área, que gastariam pelo menos três vezes mais tempo do que o utilizado pelos “técnicos” da Prefeitura. Por isso muitos passaram a chamá-lo de “”.Por causa de um problema de saúde, estou praticamente fora das minhas atividades normais. Porém, toda hora e todo dia, tenho acompanhado minuciosamente o que acontece na nossa política. Há um candidato que perde muito do seu tempo na televisão, preocupado com problemas de São Desidério, como se a eleição fosse para a prefeitura de lá. Gastasse mais o seu tempo focando os problemas de Barreiras, que são inúmeros, possivelmente poderia figurar numa posição mais cômoda. O jeito de se fazer política mudou e os eleitores querem ver propostas dos candidatos e não as picuinhas de antigamente.Nas redes sociais nota-se a efervescência da política e as tendências do eleitorado. Vai longe o tempo do disse-me-disse, pois a evolução dos meios de comunicação faz com que os eleitores definam com mais clareza suas tendências, mirados no que almejam em prol da sua cidade.Também nas redes sociais é impressionante o número de fotos sobre o estado de calamidade das nossas ruas, principalmente as dos bairros periféricos, em consequência das chuvas que vêm caindo. É bom frisar que a precipitação pluviométrica ainda é de baixa intensidade. Quando o volume das chuvas aumentar, aí sim, a coisa arruinará e causará sensíveis danos às pretensões de reeleição do prefeito Antônio Henrique.Tenho um vizinho que me afirmou que a solução dos que são contrários às chuvas, é a reza forte, com promessas para São Pedro adiá-las. Caso contrário, a vaca irá pro brejo.Por Itapuan CunhaComentarista da PolíticaBlog Itapuan Cunha