Zona rural de Barreiras adere à Onda Azul fecha com Zito 25







Na tarde deste sábado, 24, o candidato a prefeito de Barreiras, Zito 25 e a vice, Karlúcia Macêdo, deram atenção à zona rural e saíram em caminhada pelas ruas do povoado do Barrocão de Baixo, e por onde passavam recebiam o apoio da população que sonha em viver dias melhores.

“A zona rural de Barreiras está esquecida em todos os sentidos, não conta, principalmente com saúde, educação e infraestrutura. É impossível as famílias viver desse jeito sendo que a prefeitura pode fazer muito mais pelas comunidades. Podem ter certeza que na nossa administração a zona rural será tratada de maneira diferente onde os investimentos vão chegar para mudar a vida das pessoas”, afirmou Zito 25.









Depois da caminhada Zito e Karlúcia participaram de uma reunião com os moradores do Barrocão de Cima, lugar onde a prefeitura também não deu assistência nos últimos quatro anos e por acreditar que Zito vai transformar a zona rural o povoado aderiu ao candidato que se comprometeu a valorizar as famílias, levando saúde, educação, cuidando das estradas e incentivando os pequenos produtores por meio de projetos voltados para atender as necessidades do homem do campo.



Neste sábado, a chapa 25 também se encontrou com os jovens barreirenses que passaram a apoiar o projeto que vai dar oportunidades a juventude de participar efetivamente das ações do governo. Zito firmou o compromisso de cuidar das crianças, dos jovens e dos adolescentes, ofertando projetos que envolvam a cultura, o esporte e o lazer e vai criar condições que possibilitem a geração de emprego para este grupo da sociedade que tem sofrido com a falta de sensibilidade da atual gestão.

Assessoria Zito Barbosa