Arboreto II e São Francisco estão com Zito até debaixo de chuva









Na tarde deste domingo, 25, o candidato a prefeito Zito, e a vice, Kalúcia Macêdo, cumpriram agenda de caminhada pelo Conjunto Habitacional Arboreto II, onde os moradores fizeram festa para receber os candidatos, numa demonstração que o Arboreto II também já decidiu.

Há dias Zito e Karlúcia eram aguardados com expectativa, por isso foram abraçados pela comunidade, nem a chuva impediu as manifestações de desejo de mudança.









O mesmo aconteceu no Conjunto Habitacional São Francisco. Os moradores foram para as ruas com Zito 25 e a caminhada virou festa. Por onde passava o candidato recebia carinho e atenção, pois, assim como toda a cidade o São Francisco quer contar com serviços públicos de qualidade, principalmente com escolas, creche e segurança, as maiores necessidades das famílias.

“Só tenho que agradecer a todos pela recepção e dizer que comigo e Karlúcia no governo a escola, a creche e a segurança pública vão chegar, sim, para atender bem a todos do Arobreto I, II e aqui do São Francisco. A prefeitura precisa olhar para os conjuntos habitacionais para oferecer melhor qualidade de vida desde a criança ao idoso”, disse Zito 25.









Ainda pela manhã Zito e Karlúcia, visitaram Centro de Tradições Gaúchas de Barreiras onde participaram de um almoço prestigiando a programação que comemora a Semana Farroupilha.

Assessoria Zito Barbosa