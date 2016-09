Pesquisa confirma que “Tonhão foi testado e reprovado”

Nas pesquisas Tito tem se aproximado a cada pesquisa de Antonio Henrique e,

hoje, com diferença abaixo ou igual a 1%.

A nove dias do encerramento das eleições municipais deste ano as pesquisas têm revelado a preferência dos eleitores numa disputa final entre os candidatos Zito Barbosa e Tito. Isto, graças ao fato de que neste pleito o advento da internet praticamente tem guiado a consciência do eleitorado barreirense. Inclusive, através das conhecidas redes sociais.

O resultado da pesquisa Ibope/Bahia Notícias divulgada na última quarta-feira (21), não é novidade para quem tem conhecimento de outros levantamentos realizados sobre as eleições em Barreiras onde os índices são praticamente os mesmos com dianteira bastante expressiva de Zito Barbosa. Enquanto isso, Tito tem se aproximado a cada pesquisa de Antonio Henrique e, hoje, com diferença abaixo ou igual a 1%.Os mais afoitos analistas políticos locais arriscam dizer que a pesquisa Ibope demonstra claramente a insatisfação de grande parte da população barreirense para com a gestão municipal atual. É uma prova cabal de que “” neste seu terceiro mandato, disse um deles. Ainda segundo o analisador os “” que na sua maioria são eleitores conscientes poderá mais uma vez decidir de certa forma às eleições, só que desta vez para que Tito acabe ficando a frente de Antonio Henrique.A tentativa do atual prefeito de imitar a mesma artimanha da ex-prefeita Jusmari Oliveira nas eleições passadas quando a poucos dias da votação tentou se reeleger através de propagação de obras pelos cantos da cidade, com o objetivo de reverter o alto índice de rejeição que execrava sua gestão municipal não logrou o efeito esperado. No caso do atual prefeito, o efeito foi ainda mais inverso e, isso, graças às redes sociais que têm desconstruído tais pretensões. O que deixa mais claro nesta disputa eleitoral de que praticamente o advento da internet tem guiado a consciência do eleitorado barreirense.Vale lembrar que Antonio Henrique, para se eleger nas eleições de 2013, prometeu transformar a cidade com muitas obras. No entanto, ao assumir seu terceiro mandato, sentou na cadeira de prefeito com o compromisso de realizar uma gestão histórica, conversar com as entidades civis locais, melhorar a situação da cidade e permanecer apenas um mandato de quatro anos. No entanto, o que poderá ficar na história será a pior gestão de seus mandatos e, provavelmente, sofrerá a maior derrota eleitoral nos anais das eleições de Barreiras. Pelo menos, é o que os resultados das pesquisas estão prevendo.Depois de 3 anos e nove meses de administração, a situação do município pouco mudou. Além disso, a mancha da corrupção decorrente de vários inquéritos no Ministério Público (MP) que investigam supostas irregularidades da aplicação de recursos públicos. O lamentável de tudo isso é que ao invés de varrer os prepostos denunciados por suposta corrupção em seu governo, não se sabe por quais motivos o prefeito os acolheu embaixo de suas asas.Como foi falado anteriormente, o resultado da pesquisa divulgada recentemente não é muito diferente de outras pesquisas onde a vantagem de Zito Barbosa está acima do dobro de seus opositores.No levantamento realizado pelo Ibope, encomendado pelo Bahia Notícias, um dos site de notícias mais acessado de Salvador, Antonio Henrique (PP) aparece muito atrás de Zito Barbosa (DEM), tanto no cenário estimulado quanto no cenário espontâneo, quando não são citados os nomes dos candidatos.Na opção espontânea, Zito foi citado por 47% dos entrevistados, frente aos 17% do atual prefeito, 12% de Tito (PSDB) e não souberam ou não responderam 18%. Brancos e nulos somaram 6%. Na estimulada, a diferença entre os candidatos aumenta, Zito atinge 54% das intenções de voto, ante 20% de Antônio Henrique e logo atrás Tito com 19%. Brancos e nulos somam 3% e não sabem ou não responderam 4%.A pesquisa está registada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob protocolo nº BA-06617/2016. Foram ouvidas 406 eleitores entre os dias 17 e 20/09/2016, com margem de erro de 5% para mais ou para menos e nível de confiança 95%.Por Tenório de SousaDa Redação