Sinebahia promove Dia D com 950 vagas de emprego para pessoas com deficiência

Durante todo o ano, as unidades do Serviço de Itermediação para o Trabalho (SineBahia), vinculado à Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), atendem qualquer pessoa que esteja interessada em uma oportunidade de emprego no estado. Mas, nesta sexta-feira (23), no Dia D, voltado à inclusão social e profissional de pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados do INSS, os serviços são ampliados e, além de se cadastrar para concorrer a vagas, o candidato tem a possibilidade de ser entrevistado pelo contratante no mesmo dia.Rossine Ferreira tem paralisia parcial do lado esquerdo e passou na primeira fase de testes para a vaga de auxiliar administrativo em um hospital. “”.O Dia D começou às 7h e segue até as 17h em unidades do Sinebahia na capital, Jequié (centro sul) e Itabuna (sul). Ao todo, 60 empresas participam da ação com 950 vagas, 25 delas para o Sistema Metroviário Salvador-Lauro de Freitas. De acordo com o coordenador de inclusão da CCR Metrô Bahia, Luis Carlos Gonçalves, 31 pessoas com deficiência já atuam no sistema metroviário e os resultados são satisfatórios. “”.A expectativa é que durante todo o dia, somente na unidade central do Sinebahia, na região do Iguatemi, em Salvador, sejam realizados 600 atendimentos. No local, intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras) auxiliam no atendimento a surdos. Desde o ano passado, 14,8 mil pessoas foram atendidas no posto do Passe Livre, que é resultado de parceria com a Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), onde as pessoas com deficiência dão entrada ou retiram o cartão que garante a gratuidade no transporte intermunicipal.No Dia D de 2015, 402 pessoas foram encaminhadas para processos seletivos. De acordo com o titular da Setre, Álvaro Gomes, um conjunto de ações é realizado pelo Governo do Estado com o propósito de garantir o atendimento a pessoas com deficiência no decorrer do ano. Ele explica que parte das atividades está concentrada na unidade Capaz, localizada no SAC do Shopping Barra, também na capital. “”.Secom Governo da Bahia