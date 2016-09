MP discute elaboração dos planos municipais de mobilidade urbana na Bahia

O Ministério Público estadual está intensificando e aprimorando a atuação de promotores de Justiça para acompanhar, subsidiar e exigir a construção dos Planos de Mobilidade Urbana nos municípios baianos com mais de 50 mil habitantes, que totalizam mais de 70, incluindo Salvador. Realizado, ontem, dia 19, o seminário '' reuniu autoridades estaduais, municipais e especialistas para capacitar membros e servidores da instituição com discussões de ações e projetos sobre a mobilidade urbana na capital e região metropolitana. Segundo a coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias de Meio Ambiente e Urbanismo (Ceama), promotora de Justiça Cristina Seixas Graça, a ação do MP está sendo desenvolvida por meio do projeto '', que envolve, além do Ceama, os Centros de Apoio Operacional dos Direitos Humanos (Caodh), do Consumidor (Ceacon), de Proteção ao Patrimônio Público (Caopam) e de Segurança Pública e Defesa Social (Ceosp).A promotora explicou que a Lei 12.587/12 institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) e traz a exigência de elaboração dos planos de mobilidade urbana para municípios com mais de 20 mil habitantes. “”, disse. Cristina Seixas Graça informou também que a discussão do seminário, hoje centrada em Salvador e RMS, vai se expandir com eventos programados para acontecer nas comarcas regionais, a fim de debater as realidades locais de mobilidade urbana.Na capital, o plano de mobilidade está em andamento, segundo informou o secretário Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) Fábio Mota. Ele falou sobre os projetos e ações da Prefeitura de Salvador na área e apresentou um quadro geral do sistema de transporte. O diretor de planejamento da Superintendência de Mobilidade da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Márcio Tourinho, falou sobre as intervenções e projetos urbanísticos a nível metropolitano, abordando as instalações do metrô e a construção de vias transversais, que fazem a ligação da Baía de Todos os Santos à orla atlântica. Segundo ele, o plano estadual de mobilidade urbana está sendo desenvolvido.O professor do Departamento de Engenharia de Transportes e Geodesia da Ufba, Juan Pedro Moreno, chamou a atenção para as redes integradas de transporte público como orientadoras do crescimento urbano, que devem estar planejadas de forma conjunta e estratégica. “”, afirmou. Ele explicou que os sistemas de transportes de alta capacidade orientam o crescimento urbano porque criam centralidades e devem ser capazes de incentivar o desuso do automóvel individual. O professor afirmou que, conforme pesquisas, em regiões com grande tráfego como as das avenidas Antônio Carlos e Juraci Magalhães o veículo particular é utilizado para viagens curtas com trajetos não superiores a três quilômetros. O seminário também contou com a participação da assessora especial da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom), Juliana Paes, e da superintendente de Planejamento e Gestão Territorial da Sedur, Lívia Gabrielli.Cecom MP/BA