Servidores em todo o país paralisam atividades por 24horas nesta quinta-feira (20)

Foto: Arquivo/Internet

Seguindo calendário de mobilizações de luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora e do serviço público de qualidade em todo o país, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia – Sinpojud informa que a categoria irá aderir à PARALISAÇÃO NACIONAL nesta quinta-feira (22). O movimento é promovido pelas Centrais Sindicais, Confederação dos Servidores Públicos do Brasil - CSPB e pela Federação dos Servidores do Judiciário nos Estados – Fenajud.A ação foi deliberada durante as mobilizações realizadas em Brasília, nos dias 12 e 14 de setembro, que contou com a participação de milhares de servidores públicos de todo o Brasil, na marcha de protesto contra a retirada de direitos dos trabalhadores, inclusive com a participação da Diretoria do Sinpojud e de servidores do judiciário baiano. Deverão funcionar apenas os serviços essenciais, como atestado de óbito, liminares de planos de saúde, audiências de réu preso e outros de caráter urgentes.Na Bahia, servidores do judiciário no interior e na capital estarão mobilizados em frente aos fóruns em protestos as medidas do governo. O protesto faz parte da Jornada de Lutas em Defesa da Democracia, dos Direitos e Contra o Retrocesso. O ato unificado foi chamado para protestar contra a PEC 241 e o PLP 257 (agora denominado PLC 54), que ameaçam investimentos em serviços públicos essenciais pelo menos por duas décadas.o:(PLP 257/16)O projeto propõe, entre outras, as seguintes medidas que afetam diretamente os servidores públicos:remunerações dos servidores a qualquer título, ressalvadas as decorrentes de atos derivados de sentença judicial e previstas constitucionalmente.previdenciárias dos servidores para 14%.dos servidores ativos, inativos, civis e militares para limitar os benefícios, progressões e vantagens., empregos e funções ou alteração da estrutura de carreiras.ou contratação de pessoal.de Desligamento Voluntário e Licença incentivada de servidores e empregados.mensal com cargos de livre provimento.Com ana proposta será vedado:de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de servidores públicos, inclusive do previsto no inciso X do caput do art. 37 da Constituição, exceto os derivados de sentença judicial ou de determinação legal decorrente de atos anteriores à entrada em vigor da Emenda Constitucional que instituiu o Novo Regime Fiscal;, emprego ou função que implique aumento de despesa;que implique aumento de despesa;a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa e aquelas decorrentes de vacâncias de cargos efetivos;por 20(vinte) anos.Imprensa Sinpojud