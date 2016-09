Nova sede do MPT reforça luta pelos direitos trabalhistas na região oeste

Unidade do órgão em Barreiras que atende 64 municípios

baianos ganhou prédio funcional

A inauguração do novo prédio do Ministério Público do Trabalho (MPT) em Barreiras, no oeste baiano, foi realizada na noite de ontem (16) com a presença de autoridades dos mais diversos setores, como Polícia Militar, OAB, Exército, Polícia Rodoviária Federal e sociedade civil. A partir de agora, a unidade do órgão passa a atender o público em um amplo prédio localizado na Rua 19 de Maio, Centro. O novo prédio foi erguido no mesmo endereço onde a unidade funcionava anteriormente, mas agora construído de forma a atender as necessidades do MPT. A nova sede oferecerá aos servidores e a população do oeste da Bahia melhores condições para que a atuação do MPT seja feita com mais qualidade e eficiência.O procurador-chefe do MPT na Bahia, Alberto Balazeiro, destacou a importância de estruturar de forma ágil o órgão na Bahia para fazer frente à crescente demanda pela atuação dos procuradores. “”, afirmou. Sobre as tentativas de rediscutir direitos trabalhistas no momento de instabilidade econômica, Balazeiro foi enfático: “A vice-procuradora-geral do trabalho, Cristina Brasiliano, representou o procurador-geral, Ronald Fleury, no evento. Ela destacou a atuação do órgão para combater os danos e sofrimentos dos trabalhadores. “A cerimônia de inauguração foi marcada pelo reconhecimento do trabalho da MPT na região oeste. Dentre os presentes, estava Ângelo Fabiano Farias da Costa, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), que enalteceu o trabalho da unidade Barreiras na região. “O comandante-geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, coronel Anselmo Brandão, veio de Salvador para conhecer as novas instalações. Ele destacou a grande parceria que existe entre a Polícia Militar e o MPT. “Foram investidos na obra R$1 milhão, recursos próprios do órgão. São aproximadamente 500m² de área construída, em dois pavimentos. A nova sede conta com duas salas para realização de audiências, salas de espera e recepção. O imóvel tem ainda sanitários adaptados para pessoas com deficiência física, plataforma elevatória e piso táctil indicativo nas áreas de circulação. O prédio dispõe de três gabinetes, total acessibilidade, detector de metais, estacionamento para cinco veículos privativos, além de uma edícula no fundo. Os pisos são todos em porcelanato e as fachadas com alumínio composto.Amanda Lima Dornelas, procuradora do trabalho e coordenadora do MPT em Barreiras, ressaltou os benefícios que a nova sede traz para os servidores e a população. “”, ressaltou.– O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Bahia, Alberto Balazeiro agradeceu o empenho de todos para que a nova sede do MTP fosse construída e relembrou sua trajetória quando fez parte da equipe de servidores em Barreiras. “”, destacou.Também estiveram presentes à solenidade o procurador do estado da Bahia Leonardo Mota Rodrigues, representante do governador Rui Costa; o vice-prefeito de Barreiras, Paê Barbosa; o presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Barreiras, Alessandro Brandão; a auditora-fiscal do trabalho Lorena Muller, representando o superintendente regional do trabalho e emprego na Bahia, Antônio Correia; a defensora pública Flávia Teles, representando o defensor público geral da Bahia, Clériston Cavalcante de Macêdo; e o inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal em Barreiras, Vanderlúcio Alves dos Santos. Diversos outros representantes de órgãos públicos e entidades da sociedade civil também prestigiaram a inauguração.Estiveram presentes a procuradora Maria Nely Bezerra de Oliveira, coordenadora substituta do MPT em Barreiras, a procuradora regional aposentada Adélia Bittencourt Marelin, a procuradora regional Maria Lúcia de Sá Vieira e os procuradores do trabalho Luís Carneiro Filho, Sílvia Siqueira Valença e Andréa Tannus Freitas. O MPT na Bahia também esteve representado pelos servidores lotados em Barreiras e por alguns servidores da sede de Salvador, como o diretor regional Dickson Frempong e os responsáveis pelo setor de Engenharia e Arquitetura, Luiz Carlos d’Almeida e Marcony Oliveira, entre outros.Ascom MPT 5ª Região