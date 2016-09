Começa hoje campanha para atualizar caderneta de vacinação

Tributo à vendedora de churros, Maria Odete Silva, que se tornou advogada A palavra advogado é derivada do latim, advocatus. Segundo o dicionário Aurélio, Advogado é o “Bacharel em direito legalmente habilitado a advogar, i. e., a prestar assistência profissional a terceiros em assunto jurídico, defendendo-lhes os interesses, ou como consultor, ou como... A palavra advogado é derivada do latim, advocatus. Segundo o dicionário Aurélio, Advogado é o “ O fim dos partidos sem votos O projeto que exige dos partidos políticos a soma de 3% de votos em pelo menos 14 estados para poderem funcionar, receber verbas do Fundo Partidário e participar do horário gratuito, mais a eliminação das coligações partidárias, representa um grande avanço, uma verdadeira... O projeto que exige dos partidos políticos a soma de 3% de votos em pelo menos 14 estados para poderem funcionar, receber verbas do Fundo Partidário e participar do horário gratuito, mais a eliminação das coligações partidárias, representa um grande avanço, uma verdadeira... Governo está perdendo a hora das reformas Nos próximos dias deve voltar à discussão no âmbito governamental a proposta de reforma trabalhista, objetivando com isso mais um avanço no sentido de estabelecer através de normas modernas uma nova política de relacionamento entre capital e trabalho. O governo pretende... Nos próximos dias deve voltar à discussão no âmbito governamental a proposta de reforma trabalhista, objetivando com isso mais um avanço no sentido de estabelecer através de normas modernas uma nova política de relacionamento entre capital e trabalho. O governo pretende... Rápido no gatilho Cunha tem o desafio de derrubar alguns amigos criminosos Não acredito que o ex-deputado Eduardo Cunha passou dez meses blefando. Como mesmo disse o senador Roberto Requião a história de Eduardo Cunha não terminou ali no momento em que sofreu os reveses do fogo quente da traição dos seus. Ele agora é um homem comum... Não acredito que o ex-deputado Eduardo Cunha passou dez meses blefando. Como mesmo disse o senador Roberto Requião a história de Eduardo Cunha não terminou ali no momento em que sofreu os reveses do fogo quente da traição dos seus. Ele agora é um homem comum... Temer garfou propina de Belo Monte? Dia 5, a Folha revelou que a Polícia Federal encontrou indícios de que o PMDB e quatro senadores do partido receberam propina das empreiteiras que construíram a usina de Belo Monte, no Pará. Segundo o relatório, que já se encontra no STF, a sigla abocanhou R$ 159,2 milhões das... Dia 5, a Folha revelou que a Polícia Federal encontrou indícios de que o PMDB e quatro senadores do partido receberam propina das empreiteiras que construíram a usina de Belo Monte, no Pará. Segundo o relatório, que já se encontra no STF, a sigla abocanhou R$ 159,2 milhões das... Mais Artigos