O vale tudo do programa eleitoral

é um dos principais sinais de desespero de candidatos que se sujeitam as tais artimanhas. Pongar obras ou ações é a mais comum. É o que denuncia Dr. Saulo Pedrosa, prefeito de Barreiras por dois mandatos (1993/1996 e 2005/2008), em um áudio de sua autoria que está circulando pelas redes sociais onde desmente o atual prefeito que alega durante sua programada eleitoral na rádio e TV de que foi ele o feitor de obras de sua autoria quando gestor.



Dr. Saulo Pedrosa, ex-prefeito de Barreiras



Novoeste Impresso, edição 481, de 15/06 a 23/06/2006



Novoeste Impresso, edição 506, de 25/05/2007



Posto de Saúde Antonio Lucio Peixoto, no bairro Vila Rica Posto de Saúde Antonio Lucio Peixoto, no bairro Vila Rica

”, enfatiza Pedrosa no áudio.Outra mentira, segundo o ex-prefeito, é quando o candidato diz ter sido ele quem implantou o Ceproeste em Barreiras, “”, confirma o ex-prefeito.Seria salutar, até para manter equidade entre os opositores, a Justiça Eleitoral punir ou coibir candidatos que tentam mentir, pongar ou propor obras absurdas em programa eleitoral. Determinar aos candidatos que se apeguem apenas â propagação do plano de governo e não a alegação de obras feitas ou que estejam em curso. É obrigação de qualquer gestor cumprir não só com o que prometeu em campanha, mas fazer algo além para o bem-estar de seus municípios.Buscamos averiguar a veracidade das afirmações de Dr. Saulo Pedrosa, constam nos registros do Novoeste de que o CEPROESTE foi inaugurado no dia 16/06/2006, a secretária de Saúde do município da época era Dra. Luzia Pedrosa. Dentre os presentes no evento que pode confirmar o fato, é comunista Magalhães, na época presidente do Legislativo barreirense e, hoje, tenta um cargo de vereança na coligação do atual prefeito.Com relação à obra de esgotamento sanitário, os registros são fidedignos em confirmar as falas de Dr. Saulo Pedrosa de que as primeiras obras de esgotamento sanitário em Barreiras foram realizadas em sua primeira gestão, em 1993, com a cobertura de 22% do município. Naquela época, a cidade possuía apenas 90 mil habitantes e, dentre as principais ruas beneficiadas, destaque para a Humaitá, o que fez seus moradores a acabar com o derrame de dejetos no leito do rio.Também no segundo mandato do ex-prefeito Dr. Saulo Pedrosa, em meado de 2006, foram retomadas as obras por meio de uma parceria entre a Prefeitura e a Codevasf. Nesta etapa foram beneficiados sete bairros do Centro da cidade, diretamente mais de 20 mil moradores, que receberam a implantação de 25 mil metros de rede coletora de esgoto.” enfatizou um morador do Centro Histórico resmungando não aguentar mais as baboseiras que ouvem nos programas eleitorais. Segundo ele, vai sai e entrar prefeito, o local vai continuar abandonado.Recentemente a irritação ficou por conta de alguns moradores do bairro Vila Rica quando na propaganda eleitoral prefeito ele anunciou que tinha reformado todos os Postos de Saúde do município. "”, reagiu uma moradora da localidade nas redes sociais.Não é que os barreirenses estão certos. Afinal de contas o que a população pode esperar de um governo municipal que no fim de seu mandato não conseguiu cumprir com praticamente nada de suas promessas passadas? Nem mesmo conseguiu finalizar a reforma dos prédios escolares do município começadas em 2013? Além disso, está pichado pela mancha da corrupção decorrente de vários inquéritos no MP que investigam supostas malversações de recursos públicos.Enquanto isso, administração pública finge que cuida do povo, quando na verdade apenas “”, tanto que a cidade continua com sua infraestrutura totalmente devastada, seus serviços públicos despojados de qualidade, principalmente para quem mora nos bairros periféricos.Barreiras não pode mais escolher um administrador apenas para sentar na cadeira do gabinete pra ser chamado de prefeito. Precisa eleger alguém que tenha capacidade técnica, experiência e, essencialmente, coragem para planejar, construir e desenvolver o município para o futuro.Por Tenório de SousaDa Redação